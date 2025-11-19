La Cámara baja de Estados Unidos aprobó revelar los documentos del caso Jeffrey Epstein

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que exige la publicación de los archivos del Departamento de Justicia vinculados a Jeffrey Epstein , el magnate condenado por explotación sexual que murió en prisión en 2019 -que luego fue declarado como suicidio-.

La iniciativa obtuvo un apoyo contundente: 427 votos afirmativos y solo uno en contra , emitido por el republicano Clay Higgins. Ahora, la propuesta deberá ser tratada en el Senado , aunque no está claro si seguirá adelante, según informó ABC News.

Una docena de víctimas de Epstein, entre ellas el hermano de Virginia Giuffre -fallecida activista norteamericana-, estaban sentadas en la primera fila de la galería cuando comenzó la votación. Algunas abandonaron la sala una vez que el recuento superó la mayoría y la aprobación ya no corría peligro.

El martes por la mañana, un grupo de mujeres víctimas de Epstein se manifestaron frente al Capitolio e instaron a los legisladores a votar a favor del proyecto de ley. Varias de ellas criticaron directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y su gestión del asunto.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, había intentado evitar someter a votación el caso Epstein en la cámara baja. A finales de julio, Johnson adelantó un día el receso de agosto debido al estancamiento de la Cámara por el caso Epstein.

También suspendió las sesiones durante más de 50 días, en el cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos.

El presidente también había manifestado su oposición a la medida, incluyendo lo que fuentes indicaron que fue un intento de disuadir a la representante republicana Lauren Boebert en la Sala de Situación de la Casa Blanca de apoyar la petición de destitución para forzar una votación en el pleno.

Pero ante el creciente apoyo a la medida en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, Trump cambió repentinamente de rumbo durante el fin de semana y dijo que los republicanos deberían votar por el sí a la publicación de los archivos “porque no tenemos nada que ocultar”.

Presionado sobre si firmaría el proyecto de ley en caso de que llegara a su despacho, Trump dijo el lunes que sí lo haría. “Estoy totalmente a favor”, dijo el mandatario.

La medida —denominada “Ley de Transparencia de los Archivos Epstein”— obligaría a la Fiscal General Pam Bondi a poner a disposición todos los “registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados” que obren en poder del Departamento de Justicia y que estén relacionados con Epstein.