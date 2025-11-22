Quién es Carlos Alberto Presti, el primer militar que será Ministro de Defensa desde la vuelta a la democracia

Carlos Alberto Presti, fue designado hoy como nuevo ministro de Defensa en lugar de Luis Petri , quien asumirá como diputado el próximo 10 de diciembre. Presti es un teniente general del Ejército argentino con una carrera militar consolidada y experiencia operativa.

Andrés "Peti" Lombardi en Aconcagua Radio: "El radicalismo nacional tuvo una muy mala lectura de la sociedad argentina"

El Gobierno anunció a los reemplazantes de Bullrich y Petri en los Ministerios de Seguridad y Defensa

“ Por primera vez desde el regreso de la democracia , una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas”, expresa el comunicado de la Oficina del Presidente.

Presti nació el 23 de junio de 1966. Se formó en el Colegio Militar de la Nación , de donde egresó en 1987 como subteniente de Infantería.

A lo largo de su trayectoria ocupó roles clave: fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.

En misiones internacionales, Presti se desempeñó como jefe del batallón argentino de paz en Haití. También tuvo experiencia diplomática: fue agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas.

Académicamente, cuenta con formación avanzada: estudió en la Universidad del Salvador y en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos”, donde se especializó en Estado Mayor, estrategias y organización.

Fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto presidencial a fines de 2023, en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos. Su ascenso fue oficializado mediante el decreto 119/2023.

Petri, por su parte, dejará el cargo en breve, ya que fue electo diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) y asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre.