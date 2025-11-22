22 de noviembre de 2025 - 18:05

Quién es Carlos Alberto Presti, el primer militar que será Ministro de Defensa desde la vuelta a la democracia

En la tarde de este sábado, el Gobierno informó que el actual jefe del Estado Mayor General del Ejército dejará su puesto para asumir el cargo en reemplazo de Luis Petri.

Presti junto a Javier Milei

Presti junto a Javier Milei

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

El Gobierno confirmó los reemplazantes de Bullrich y Petri en Seguridad y Defensa

El Gobierno anunció a los reemplazantes de Bullrich y Petri en los Ministerios de Seguridad y Defensa

Por Redacción Política
andres peti lombardi en aconcagua radio: el radicalismo nacional tuvo una muy mala lectura de la sociedad argentina

Andrés "Peti" Lombardi en Aconcagua Radio: "El radicalismo nacional tuvo una muy mala lectura de la sociedad argentina"

Por Redacción

Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas”, expresa el comunicado de la Oficina del Presidente.

Presti nació el 23 de junio de 1966. Se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de Infantería.

A lo largo de su trayectoria ocupó roles clave: fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.

Carlos Presti / Luis Petri

En misiones internacionales, Presti se desempeñó como jefe del batallón argentino de paz en Haití. También tuvo experiencia diplomática: fue agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas.

Académicamente, cuenta con formación avanzada: estudió en la Universidad del Salvador y en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos”, donde se especializó en Estado Mayor, estrategias y organización.

Fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto presidencial a fines de 2023, en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos. Su ascenso fue oficializado mediante el decreto 119/2023.

Petri, por su parte, dejará el cargo en breve, ya que fue electo diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) y asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos

Guillermo Francos habló tras su renuncia y aseguró que está "dispuesto a seguir apoyando al Gobierno"

Por Redacción Política
“Abróchense los cinturones”, el aviso de Milei.

Crece el alineamiento con Estados Unidos: Argentina se desmarca del documento final del G20

Por Redacción Política
Con durísimas críticas a Bonadio, CFK pidió anular su procesamiento en la causa cuadernos

Causa Cuadernos: la revelación de un financista que involucra a Néstor y Cristina Kirchner

Por Redacción Política
Lourdes Arrieta analizó la relación entre Milei y dirigentes religiosos y sostuvo que existen prácticas irregulares en algunas fundaciones y congregaciones.

La dura acusación de Lourdes Arrieta contra la iglesia evangélica: "se prestaron para curros con el Estado"

Por Jorge Yori