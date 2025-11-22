Causa Cuadernos: la revelación de un financista que involucra a Néstor y Cristina Kirchner

La declaración de Ernesto Clarens en el juicio de los Cuadernos reconstruyó el circuito de recaudación ilegal que operó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner , intervención que lo ubicó en un rol activo dentro del flujo de fondos que se movía entre empresarios y funcionarios.

Cristina Kirchner aseguró que los "Cuadernos de las coimas" fueron fabricados: "Es un escándalo"

Clarens asumió esa tarea como un financista cercano a Lázaro Báez y describió que comenzó a ejecutarla en 2005, momento en el que Carlos Wagner lo convocó para integrarlo al sistema de aportes obligados por parte de las constructoras. La dinámica se consolidó en Buenos Aires, donde él recibía los pagos y organizaba los intercambios.

Comienza el juicio contra Cristina Kirchner por la causa Cuadernos: de qué la acusan

La confesión se leyó en la tercera audiencia del juicio oral, durante una jornada en la que Cristina Kirchner estuvo ausente pese a encontrarse procesada como jefa de asociación ilícita y cohecho junto a otros imputados. El escenario fijado combinó reuniones, entregas periódicas y un mecanismo que distribuía dinero entre intermediarios y funcionarios de Obras Públicas .

El relato situó el origen de la operatoria en la instrucción que Wagner transmitió sobre la decisión del Gobierno de obtener fondos de la obra pública mediante retornos sistemáticos. Clarens verificó el pedido con José López y Báez, quienes lo pusieron en contacto con Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner .

A partir de ese momento, el financista quedó a cargo de recibir las sumas que dejaban las empresas cartelizadas. Las entregas se hacían en su oficina de Maipú 311 y luego en Manuela Sáenz 323, aunque en ciertos casos él se trasladaba a las sedes empresariales.

La ruta del dinero

Entre los enviados citó a representantes de HELPORT, IECSA, CHEDIACK, Losi, CARTELLONE, ESUCO, DECAVIAL y COARCO. La recaudación habitual rondaba los 300.000 dólares semanales, cifras que descendían cuando Vialidad demoraba los pagos. Algunas compañías, como CPC y Electroingeniería, trataban de manera directa con el poder y quedaban fuera de su circuito.

Lázaro Báez Lázaro Báez. TN

Clarens detalló que transformaba los pesos recibidos en dólares mediante un corredor llamado Vallarino y usando cuevas financieras o la mesa del Banco Finansur. También mencionó que Muñoz le pidió euros en billetes de quinientos para facilitar el transporte.

Las entregas se realizaban en el Hotel Panamericano o en el edificio de Juncal y Uruguay, donde Muñoz lo recibía en planta baja. Expuso además que la Camarita le entregaba mensualmente listados con obras, presupuestos y sobreprecios, junto con el ranking de empresas cartelizadas. Señaló que la licitación incluía adelantos cuyo porcentaje fijaba el monto de retorno exigido.

El rol de Cristina Kirchner

En su exposición se incorporó un hecho puntual atribuido a Cristina Kirchner: la instrucción para adjudicar a Cristóbal López el tramo Perito Moreno–Bajo Caracoles de la Ruta 40, decisión que obligó a Clarens a informar a todos los compradores del pliego que debían desistir para acompañar el movimiento.

Causa Cuadernos La Causa Cuadernos investiga presunta corrupción vinculada a la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Los Andes

“Yo me ocupaba por cambiar los pesos por dólares”, quedó registrado entre los fragmentos leídos en la audiencia, síntesis de su función dentro del sistema. También narró el salvataje de la empresa GOTTI por pedido de la entonces presidenta, intervención que derivó en un convenio de gestión financiera y en una posterior adquisición por parte de ROVELLA.

En otro tramo, Clarens afirmó que en 2012 y 2013 varias empresas aportaron fondos para la campaña del kirchnerismo y que entregó las sumas convertidas a dólares directamente a López en un departamento cercano al Hotel Faena. Durante 2014 y 2015, según su testimonio, la demanda persistió por un pedido vinculado a Sueños Compartidos.

La recaudación total estimada fue de unos 30 millones de dólares. Aseguró además que López preparaba el listado de pagos de Vialidad “con Cristina”, detalle que ubicó a la expresidenta al tanto del orden de cobro. En el cierre de su declaración, reveló que Muñoz le contó que el efectivo se almacenaba en archivos metálicos dentro de una bóveda en la casa de El Calafate y que el traslado se hacía los viernes en aviones oficiales que completaban el recorrido hasta Río Gallegos o El Calafate.