Causa Cuadernos: sobreseyeron al mendocino Enrique Pescarmona por su estado de salud

El empresario Enrique Pescarmona fue sobreseído en la causa de los Cuadernos debido a su estado de salud. De esta manera, dejará de ser uno de los acusados en el juicio oral, luego de que informes médicos confirmaran un cuadro de deterioro cognitivo que le impide afrontar el proceso. Este jueves se realiza la tercera audiencia ante el Tribunal Oral Federal 7.

Diputados: media sanción a la reforma del uso de armas de fuego de la Policía

El mismo tribunal sobreseyó al empresario tras el dictamen del Cuerpo Médico Forense, que concluyó que Pescarmona presenta un “cuadro compatible con deterioro cognitivo de moderado a grave” y que no posee “ aptitud suficiente para estar en juicio ”.

La resolución, firmada por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori , aplicó el artículo 336, inciso 5, del Código Procesal Penal, que contempla el sobreseimiento frente a una incapacidad mental sobreviniente crónica e irreversible.

Según publicó Infobae , la defensa había señalado que a Pescarmona, de 84 años, se le diagnosticó “una enfermedad neurodegenerativa progresiva e irreversible, reconocida como demencia tipo Alzheimer atípica en estadio moderado a severo”.

El expresidente de Impsa , fue uno de los arrepentidos en la causa. A pedido de la fiscal del juicio, Fabiana León , y de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Tribunal dispuso incorporar por lectura su declaración indagatoria y sus descargos previos.

Coloquio anual de Idea: ausente, Pescarmona cosechó el apoyo empresario El empresario, Enrique Pescarmona.

Qué dijo el Cuerpo Médico Forense

El Tribunal ordenó la intervención del Cuerpo Médico Forense, que examinó presencialmente al empresario. Su abogado, Marcelo Nardi, había adelantado que el cuadro era “crónico e irreversible” y que le impedía comprender, valorar y participar activamente en un proceso judicial.

Los peritos confirmaron que Pescarmona presenta “una incapacidad mental sobreviniente derivada de una enfermedad neurodegenerativa progresiva”.

El informe final describió que el acusado estaba “vigil y orientado en persona, pero desorientado en tiempo y espacio” y que, por momentos, actuaba “sin conciencia de situación ni de enfermedad”. Los especialistas también señalaron que “su juicio de realidad se encontraba debilitado”.

Con estos elementos, la fiscalía consideró acreditada la existencia de un “cuadro clínico crónico e irreversible que impide su comparecencia o intervención válida” en el debate oral. La UIF acompañó el planteo y también requirió que se incorporaran por lectura sus declaraciones.

El Tribunal concluyó que “el tenor y la contundencia de las conclusiones arribadas en el informe médico inclinan la decisión en el sentido propuesto por las partes acusadoras” y entendió acreditado un cuadro irreversible que impide al empresario afrontar el juicio. Por ello, y bajo criterios de “celeridad y economía procesal”, resolvió dictar su sobreseimiento.

El juicio

El proceso continuará ahora con 86 acusados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita y por cohecho. Pescarmona había llegado al debate procesado por el presunto pago de 13 hechos de sobornos entre 2008 y 2013, cuando presidía Industria Metalúrgica Pescarmona SA (IMPSA).

En el juicio sigue como imputado Francisco Valenti, exdirectivo de la empresa, procesado como supuesto partícipe necesario.

El empresario hoy sobreseído había ofrecido, a través de su defensa, una reparación económica de $510 millones cuando se discutió esta alternativa para evitar el debate oral. Sin embargo, todas las propuestas fueron rechazadas por el Tribunal y el tema se encuentra actualmente en discusión ante la Cámara Federal de Casación.

El juicio continuará este jueves, también de forma virtual, con la lectura de las acusaciones. El miércoles, los jueces recibieron una propuesta de la Cámara de Casación para pasar a la presencialidad desde el 10 de diciembre en la sala AMIA de Comodoro Py 2002.

La Cámara ofreció el espacio tres veces por semana, con amplios horarios, posibilidad de uso durante la feria judicial y equipamiento tecnológico adecuado.

Esta propuesta deberá ser aceptada o rechazada por el Tribunal, que ya dispuso realizar dos audiencias semanales por Zoom desde el 25 de noviembre y que las indagatorias se lleven adelante bajo un sistema mixto.