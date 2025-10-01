1 de octubre de 2025 - 00:45

Día clave en el Senado: este miércoles discutirán pedidos de interpelación a Karina Milei y otros funcionarios

El oficialismo y la oposición medirán fuerzas en un plenario de comisiones que pondrá en la mira a la hermana de Javier Milei y varios ministros de la mesa chica. También se debatirá la privatización de Nucleoeléctrica.

Sesión en el Senado

Sesión en el Senado

Foto:

DAMIÁN DOPACIO / NA
Por Gonzalo Delmonte
Noticias Argentinas

Leé además

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Miércoles clave en el Senado: se discuten pedidos de interpelación a Karina Milei y otros funcionarios

Por Gonzalo Delmonte
Los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron este martes el dictamen de mayoría para restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)

Diputados: la oposición logró dictamen de mayoría y avanza el proyecto para limitar los DNU del Gobierno

Por Redacción Política

Será desde las 11 con una serie de plenarios de comisiones que tendrán como cabecera a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa Alejandra Vigo.

La convocatoria se concretó poco tiempo después del cruce entre el presidente Javier Milei y el ex gobernador y candidato a diputado Juan Schiaretti, esposo de Vigo.

Más funcionarios en la mira

También se pondrán en discusión otras solicitudes que incluyen al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presionado también en Diputados, y al propio Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, para que brinden información sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral.

Por último se sumó al temario otro proyecto que involucra de lleno al ministro de Salud, Mario Lugones, para que rinda cuentas sobre un caso de alto impacto que fue perdiendo fuerza por la vertiginosa agenda política y económica de Argentina: el fentanilo contaminado.

El resto de las comisiones involucradas en el plenario tienen en común que todas son presididas por senadores kirchneristas, con excepción de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, a cargo del senador radical Pablo Blanco.

Se trata de uno de los legisladores que se plantó a lo largo de estos casi dos años de gobierno de Milei, principalmente cuando el mandatario gozaba en el Congreso de un blindaje otorgado, inclusive, por compañeros de la propia banca de la UCR.

El peronismo busca frenar la venta de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima

El presidente del interbloque peronista, José Mayans, presentó el lunes último un proyecto para frenar la venta del 44 por ciento de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).

Mayans buscaría en la reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que se reunirá mañana por la tarde, que se incluya su iniciativa en el temario y lograr un dictamen para llevarlo al recinto en la sesión del jueves, donde se debatirán los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario.

El Gobierno había anunciado a mediados de septiembre el inicio del proceso de privatización de la empresa Nucleoeléctrica, que es la compañía encargada de operar las centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La vicegobernadora Hebe Casado desempató la votación a favor de la reforma del Estatuto del Empleado Público

Hebe Casado trató de "mentirosos" a gremios y senadores que rechazaron la reforma del empleo público

Por Martín Fernández Russo
La vicegobernadora Hebe Casado desempató la votación en el Senado y el proyecto que reforma el empleo público en Mendoza se convirtió en ley

La reforma del empleo público se convirtió en ley por un desempate de la Vicegobernadora

Por Martín Fernández Russo
Legislatura

Aprueban dos pedidos de informes para asegurar que menores estén lejos de condenados por abuso sexual

Por Enrique Pfaab
El proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público podría ser sancionado por un voto de Hebe Casado. Foto: Prensa Senado 

Reforma del empleo público: Cambia Mendoza se presta a sancionar la ley con un desempate de Hebe Casado

Por Martín Fernández Russo