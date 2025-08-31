Desde Pymes advierten por la falta de crédito, la caída del empleo y el cierre de empresas

Así lo reportó Eduardo Fernández, directivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas. Además comparó la situación actual con la crisis de 2001.

El directivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), Eduardo Fernández, habló sobre la delicada situación que atraviesa el sector productivo argentino. Fernández hizo hincapié en la recesión, la falta de crédito y la competencia de las importaciones.

En diálogo con Radio Rivadavia, planteó que la política monetaria del Gobierno -con un fuerte aumento en los encajes bancarios- dejó sin financiamiento a las empresas y eliminó el crédito como motor del consumo interno. Además puntualizó que las tasas de interés se tornaron “insoportables” para el sistema productivo y comercial.

Eduardo Fernández explicó: "El futuro es sombrío. El crédito, que era uno de los motores del mercado interno, hoy está totalmente descartado tanto para consumo como para financiamiento de las empresas. Los números son tremendos: al inicio de agosto el encaje total era del 30% y el de bonos del 9%. Vamos a cerrar el mes con 53,5% y 18,5%, respectivamente. Esto significa tasas reales imposibles de afrontar".

Frente a este escenario se suma la dificultad de mantener la actividad ante el ingreso de importaciones. “No solo es difícil sostener la producción, sino que ahora tenemos un sistema financiero restrictivo que busca salvarse a sí mismo, pero asfixia al aparato productivo”, destacó Fernández .

De esta manera, el impacto directo se refleja en el empleo. Durante la pandemia se perdieron 155.000 puestos de trabajo y, en los últimos 18 meses, otras 250.000 personas quedaron sin empleo.

Al respecto, sostuvo que “la movilidad laboral va a ser hacia la baja. Las pymes están en una situación límite: no quieren despedir, pero no pueden sostener sus plantillas. Además, detrás del cierre de cada empresa hay historias familiares y economías regionales que desaparecen”. Para cerrar, Fernández comparó el panorama actual con la crisis de 2001: “Cuando se sinceren las cifras y se mida la economía real, vamos a encontrar un desastre comparable al de aquella época. Hoy el país está destruyendo empleo y cerrando empresas que tardaron décadas en consolidarse”.