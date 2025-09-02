Cómo presentar la Libreta AUH 2025 de manera digital y no perder el complemento ANSES

La ANSES recordó que la presentación digital de la Libreta AUH 2025 es obligatoria para cobrar el 20% retenido y la Ayuda Escolar Anual.

La Libreta AUH se presenta online desde la web o app de ANSES.

ANSES lanzó un comunicado oficial para recordar a las familias argentinas la importancia de presentar la Libreta AUH correspondiente a 2025. Este trámite, que puede realizarse de manera completamente digital, permite acreditar el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los hijos.

Además, este trámite habilita el cobro del 20% acumulado del complemento AUH, además de la Ayuda Escolar Anual. Con la presentación digital, los beneficiarios pueden gestionar todo desde su computadora o celular sin necesidad de acudir a una oficina, respetando los plazos que vencen el 31 de diciembre de 2025.

AUH Anses (3).jpg El trámite habilita el cobro del 20% retenido del año anterior. Qué dice la ANSES sobre la presentación digital de la Libreta AUH 2025 Según el comunicado oficial, "la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a 2025 puede realizarse en mi ANSES a través de la web del organismo o la app.

Con este trámite, las familias acreditan el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes, y acceden al 20% que corresponde al complemento acumulado de 2024".

El organismo aclara que "el formulario generado desde la web es el único válido para realizar el trámite en forma digital y que, una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias, debe cargarse en mi ANSES mediante un celular o computadora. La fecha límite de presentación es el 31 de diciembre de 2025".

Mi Anses, la app para realizar trámites. Foto: Anses El formulario digital debe subirse completo antes del 31 de diciembre de 2025. Paso a paso para presentar la Libreta AUH por internet Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección Hijos - Libreta AUH , verificar la información de los hijos o personas a cargo.

Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprimir el formulario en una sola hoja y llevarlo al centro de salud o escuela para que sea completado y firmado.

Sacar una foto del formulario completo, con las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe pesar menos de 3 MB y estar en formato JPG.

Reingresar a mi ANSES , seleccionar Hijos - Libreta AUH - Subir Libreta AUH y seguir las instrucciones para completar el trámite.

El proceso finaliza cuando el titular recibe un correo confirmando que la presentación se efectuó correctamente. Si no se puede realizar el trámite digital, las familias pueden acercarse a una oficina de ANSES sin turno o participar de los operativos de atención.