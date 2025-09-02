Dólar hoy con intervención oficial: a cuánto cotiza tras el récord

El dólar minorista arranca el martes 2 de septiembre con una cotización de $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en el Banco Nación, bajando $10 respecto al récord nominal registrado el lunes desde la salida del cepo en abril pasado.
Este martes 2 de septiembre, la divisa estadounidense muestra una leve baja en su cotización.
Hoy, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció la intervención en el mercado cambiario para bajar la presión al dólar, incluso antes de la llegada al techo de la banda de flotación (por encima de los $1.400).
“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, confirmó el funcionario en su cuenta de X.
La nueva medida para intentar terminar con la volatilidad cambiaria y de tasas en pesos supone un abandono temporal del esquema de bandas de flotación anunciado en abril junto a la salida del cepo.
Los dólares financieros, por su parte, cotizan este martes con una fuerte baja en torno a los $1.365. El blue sube a $1.380.
Banco Nación:
BBVA $1.340 / $1.380
ICBC $1.325 / $1.387
Patagonia $1.340 / $1.390
Santander $1.350 / $1.390
Galicia $1.350 / $1.390
Supervielle $1.361 / $1.401
Macro $1.355 / $1.402
A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.
Venta: $1.787,50 (BNA)
El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.
Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.
No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.
Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.
Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.
Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.