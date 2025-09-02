2 de septiembre de 2025 - 15:18

Premio Joven Empresario: la FEM destacó a Agrojusto como el emprendimiento joven más innovador de Mendoza

La FEM entregó el Premio Joven Empresario 2025 en Mendoza. Agrojusto, liderado por María Fernanda Bonesso, recibió el máximo reconocimiento.

Desde 2018, Agrojusto promueve un mejor comercio entre productores y consumidores finales.

La Federación Económica de Mendoza (FEM) llevó adelante una nueva edición del Premio Joven Empresario 2025, una iniciativa que busca destacar la innovación, el talento y el compromiso de jóvenes emprendedores en distintos sectores de la provincia.

En esta edición, el máximo galardón fue para Agrojusto, el emprendimiento encabezado por María Fernanda Bonesso, que se posiciona como un referente en la promoción del comercio justo y sostenible.

La Federación Económica de Mendoza celebra su 68° aniversario
Con esta distinción, Agrojusto representará a Mendoza en la instancia nacional del Premio Joven Empresario Argentino, organizado por la CAME, consolidando así el protagonismo de los proyectos locales en el escenario nacional.

Reconocimiento al emprendimiento joven en Mendoza

La FEM subrayó la relevancia de esta premiación como una herramienta de impulso para los emprendedores de la provincia. “Estos premios son una herramienta para visibilizar, valorar y potenciar el rol que los jóvenes empresarios tienen en la transformación productiva de Mendoza”, expresaron durante la ceremonia.

Premio Joven Empresario 2025

En esta edición, fueron reconocidos ocho proyectos con fuerte impacto en sus comunidades y en la economía regional:

  • Iniciativa Emprendedora: Mamá Entrena, de Micaela Carleti

  • Relevo Generacional: Friolatina, de Bárbara Bernardi

  • Desarrollo Tecnológico: DEV Factory, de Matías Armani

  • Honor de Oficio: Demaq SAS, de Damián Escobar

  • Innovación y Diseño: Simulandia, de Raúl Toledano

  • Triple Impacto: Agrojusto, de María Fernanda Bonesso

  • Desarrollo Productivo Regional: JAF Transportes, de Agustín Fernández

  • Proyección Internacional: Innovaducate, de Agustín Putrino

Jóvenes que apuestan por el desarrollo productivo de Mendoza

La Comisión Joven de la FEM reafirmó su compromiso de seguir generando espacios que fortalezcan el ecosistema emprendedor mendocino. El objetivo, explicaron, es acompañar a las nuevas generaciones que eligen invertir en la provincia, impulsar proyectos con impacto social y ambiental, y consolidar propuestas que generan empleo genuino.

De este modo, la premiación no solo reconoce los logros de cada iniciativa, sino que también visibiliza la diversidad y el carácter federal de los emprendimientos, provenientes de distintos departamentos y sectores. En palabras de la FEM, se trata de un paso más hacia la construcción de una Mendoza con un tejido productivo joven, dinámico y sostenible, capaz de proyectarse más allá de las fronteras provinciales y nacionales.

