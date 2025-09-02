Fecovita: siete directivos irán a juicio por balances falsos

La Fiscalía de Delitos Económicos acusa a miembros del Consejo de Administración de la histórica cooperativa vitivinícola de ocultar información clave en los balances de 2021 y 2022, en perjuicio de su exsocia europea Iberte SRO.

La Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), una de las entidades más emblemáticas del sector vitivinícola nacional, enfrentará un juicio oral y público tras una denuncia por presuntas maniobras contables fraudulentas. La Fiscalía de Delitos Económicos solicitó al Tribunal Penal Colegiado que siente en el banquillo a siete de sus exdirectivos y síndicos, acusados de falsear balances en el marco de una disputa comercial con la firma europea Iberte SRO.

La acusación, firmada por el fiscal Juan Ticheli, sostiene que los imputados incurrieron en delitos dolosos al confeccionar, certificar y publicar los balances correspondientes a los ejercicios económicos 2021 y 2022 (números 42 y 43).

Según la investigación, los documentos habrían sido manipulados para ocultar información sensible vinculada a pedidos de quiebra, la salida de Iberte SRO como socia comercial y un acuerdo posterior con esa firma y con la Exportadora Vitivinícola SA (Evisa).

Los acusados son Eduardo Sancho, Eugenio Portera, Roberto Vázquez, Hilda Wilhelm de Vaieretti, Marcelo Fabián Federici, Rubén Panella y Jorge David Irañeta, todos ellos integrantes del Consejo de Administración de Fecovita al momento de los hechos.

Una disputa que escaló a los tribunales La causa judicial, caratulada como expediente P-84.473/23, se originó en 2023 a partir de una denuncia presentada por Iberte SRO, una firma con sede en España y Eslovaquia que había sido socia de Fecovita en el negocio de exportación de vino y mosto. La investigación fue iniciada por el fiscal Flavio D’Amore y luego continuada por Ticheli, con el respaldo técnico de peritos contables del Cuerpo Médico Forense.

Para la Fiscalía, los balances presentados por Fecovita no reflejaban la situación económica real de la cooperativa y fueron utilizados como herramienta para perjudicar a Iberte SRO en el marco de la disolución del vínculo comercial. “Se trató de una maniobra intencional y voluntaria para alterar la percepción de terceros sobre la salud financiera de la entidad”, sostiene el dictamen. La defensa de los imputados está a cargo del abogado Marcelo Biglieri, mientras que la querella particular es encabezada por Guillermo García, expresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y actual titular de Evisa, quien actúa como apoderado de Iberte SRO. Lo asisten los abogados Carlos Aguinaga y Santiago Pontis Day.