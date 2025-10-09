9 de octubre de 2025 - 11:30

Se dispara el dólar hoy y vuelve a rozar el récord: a cuánto cotiza

Después de varios días en quietud, la cotización de la divisa estadounidense sube este jueves 9 de octubre y presiona hacia el techo de la banda.

Dólar hoy, 9 de octubre

Imagen ilustrativa
Tras varios días de estabilidad, el dólar minorista retoma este jueves 9 de octubre la senda alcista: $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una fuerte suba de $35 en las últimas 24 horas y cerca del récord nominal del 19 de septiembre pasado ($1.515). A nivel promedio en las entidades, se vende hoy a $1.495,17.

En tanto, el dólar blue o paralelo se mantiene en $1.475 para la venta. Los dólares financieros, además, se estiran hasta los $1.535.

El otro dato de interés lo aporta el dólar mayorista, que se vende hoy al alza a $1.466, 36 pesos arriba del miércoles y próximo al límite establecido para la intervención del mercado. El Banco Central fijó el techo de la banda de flotación en $1.485,14.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

  • Venta: $1.943,50 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

  • Compra: $1.455
  • Venta: $1.475
El dólar hoy

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

  • Compra: $ 1.504,98 (- $21,84)
  • Venta: $ 1.505,68 (- $21,87)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

  • Compra: $ 1.522,50 (+ $51,67)
  • Venta: $ 1.533,89 (- $12,04)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".

