Insólito: un robot con IA bailó para Vladimir Putin en una expo tecnológica y el video arrasó en redes

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral. Durante una exposición tecnológica, recibió una peculiar “presentación” de un robot con inteligencia artifcial que no solo habló con él, sino que también le bailó al ritmo de su canción favorita.
El episodio ocurrió en un evento organizado por Sberbank, el banco más grande de Rusia, que buscaba mostrar sus desarrollos en tecnología. La actuación fue transmitida en televisión y mostró al presidente parado frente al robot humanoide, que comenzó explicándole quién era antes de iniciar el baile.
“Me llamo Green. Soy el primer robot humanoide ruso con inteligencia artificial integrada. Esto significa que no soy solo un programa en una pantalla, sino la encarnación física de la tecnología”, le dijo la máquina al mandatario ruso.
La escena fue seguida de cerca por los custodios de Putin, uno de los cuales llegó a posicionarse entre ambos para garantizar que se mantuviera la distancia.
El jefe del Kremlin calificó la demostración como “muy bonita” y agradeció la intervención antes de continuar su recorrido por la muestra, donde también observó cajeros automáticos de nueva generación capaces de ofrecer un resumen del estado de salud del cliente mediante una cámara.
Sberbank informó que el software del robot será actualizado de forma permanente y que actualmente puede realizar una variedad de tareas físicas, con la intención de incorporarlo en distintas áreas de la empresa.
La particular exhibición ocurrió apenas días después del fallido debut de otro robot ruso, Aldol, que se desplomó en el escenario poco después de ser presentado como un nuevo desarrollo basado en inteligencia artificial.