Insólito: un robot con IA bailó para Vladimir Putin en una expo tecnológica y el video arrasó en redes

El encuentro entre el mandatario ruso y el robot se volvió viral. En primer lugar, la máquina se presentó como “la encarnación física de la tecnología”, y luego realizó un baile.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral. Durante una exposición tecnológica, recibió una peculiar “presentación” de un robot con inteligencia artifcial que no solo habló con él, sino que también le bailó al ritmo de su canción favorita.

El episodio ocurrió en un evento organizado por Sberbank, el banco más grande de Rusia, que buscaba mostrar sus desarrollos en tecnología. La actuación fue transmitida en televisión y mostró al presidente parado frente al robot humanoide, que comenzó explicándole quién era antes de iniciar el baile.

“Me llamo Green. Soy el primer robot humanoide ruso con inteligencia artificial integrada. Esto significa que no soy solo un programa en una pantalla, sino la encarnación física de la tecnología”, le dijo la máquina al mandatario ruso.

La escena fue seguida de cerca por los custodios de Putin, uno de los cuales llegó a posicionarse entre ambos para garantizar que se mantuviera la distancia.

Vladimir Putin visits AI exhibition and is treated to a dance by a Sberbank robot



'Dear Vladimir Vladimirovich thank you for your attention!'



Putin is certainly stunned pic.twitter.com/FOCZFhg6w8 — RT (@RT_com) November 19, 2025 El jefe del Kremlin calificó la demostración como “muy bonita” y agradeció la intervención antes de continuar su recorrido por la muestra, donde también observó cajeros automáticos de nueva generación capaces de ofrecer un resumen del estado de salud del cliente mediante una cámara.