El increíble destino turístico donde la atracción principal es un Volvo 2001 en el agua: cómo llegó ahí

En una zona tranquila de Ottawa , Canadá , existe un punto turístico tan insólito como extravagante: un viejo Volvo S80 que quedó instalado en medio de un lago y que, con los años, terminó convirtiéndose en una postal conocida por vecinos y visitantes. La pregunta es: ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué no lo sacan?

Estados Unidos habría rechazado una propuesta de Maduro para dejar el poder en dos años

Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas que murieron en el temporal

La peculiar historia de “Volvo Island” nació de una ocurrencia de Scott Mann, un reconocido mecánico del lugar y dueño de dos talleres. Hace 13 años encontró una forma singular de llamar la atención en el pueblo.

Luego de una inundación de una antigua mina a cielo abierto, que terminó con 12 metros cúbicos de agua acumulada- Mann decidió poner allí un Volvo modelo 2001 y crear un concurso alrededor del misterio de cómo había llegado hasta ese lugar. Muchos se interesaron por participar.

La imagen es llamativa. El auto fue ubicado sobre una pequeña porción de tierra con el tamaño justo para sostenerlo en medio de un gran lago. Luego, Mann retiró todo el material con una excavadora para reforzar la idea de que el vehículo había aparecido de manera inexplicable.

Su plan original era invitar a los vecinos a adivinar cómo había llegado el vehículo hasta allí, pero terminó descartando el concurso por miedo a que alguien intentara entrar al agua para tocar el sedán. “Sentí que todo se iba a descontrolar, con el auto cayendo al agua”, asumió el sujeto.

Pese a que la idea nunca se concretó, Mann dejó el S80 sobre el islote como un atractivo improvisado que también funcionaría como publicidad para su taller.

Si bien no hay certeza de cuán efectiva fue la estrategia, “Volvo Island” si terminó transformándose en un punto reconocido de la zona, según publicó Odditycentral.

Sorprendentemente, y pese a haber pasado más de una década expuesto al clima, el auto conserva un estado llamativo y sigue siendo parte de la curiosa escena del lago.