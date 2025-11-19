19 de noviembre de 2025 - 19:25

El increíble destino turístico donde la atracción principal es un Volvo 2001 en el agua: cómo llegó ahí

Se trata de “Volvo Island”, en Ottawa. El vehículo se encuentra desde hace más de una década a la intemperie. Aun así, siempre se mantuvo en excelentes condiciones.

“Volvo Island”, en Ottawa, Canadá.

“Volvo Island”, en Ottawa, Canadá.

Foto:

Captura video
Por Redacción

En una zona tranquila de Ottawa, Canadá, existe un punto turístico tan insólito como extravagante: un viejo Volvo S80 que quedó instalado en medio de un lago y que, con los años, terminó convirtiéndose en una postal conocida por vecinos y visitantes. La pregunta es: ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué no lo sacan?

Leé además

Torres del Paine: quiénes son los 5 turistas que murieron en el temporal

Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas que murieron en el temporal

Por Redacción Mundo
Estados Unidos habría rechazado una propuesta de Maduro para dejar el poder en dos años.

Estados Unidos habría rechazado una propuesta de Maduro para dejar el poder en dos años

Por Redacción Mundo

La peculiar historia de “Volvo Island” nació de una ocurrencia de Scott Mann, un reconocido mecánico del lugar y dueño de dos talleres. Hace 13 años encontró una forma singular de llamar la atención en el pueblo.

Cómo apareció un auto en medio del lago

Luego de una inundación de una antigua mina a cielo abierto, que terminó con 12 metros cúbicos de agua acumulada- Mann decidió poner allí un Volvo modelo 2001 y crear un concurso alrededor del misterio de cómo había llegado hasta ese lugar. Muchos se interesaron por participar.

La imagen es llamativa. El auto fue ubicado sobre una pequeña porción de tierra con el tamaño justo para sostenerlo en medio de un gran lago. Luego, Mann retiró todo el material con una excavadora para reforzar la idea de que el vehículo había aparecido de manera inexplicable.

Embed - Volvo island | Through the eyes of a drone

Su plan original era invitar a los vecinos a adivinar cómo había llegado el vehículo hasta allí, pero terminó descartando el concurso por miedo a que alguien intentara entrar al agua para tocar el sedán. “Sentí que todo se iba a descontrolar, con el auto cayendo al agua”, asumió el sujeto.

Pese a que la idea nunca se concretó, Mann dejó el S80 sobre el islote como un atractivo improvisado que también funcionaría como publicidad para su taller.

Si bien no hay certeza de cuán efectiva fue la estrategia, “Volvo Island” si terminó transformándose en un punto reconocido de la zona, según publicó Odditycentral.

Sorprendentemente, y pese a haber pasado más de una década expuesto al clima, el auto conserva un estado llamativo y sigue siendo parte de la curiosa escena del lago.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Papa León XIV expresó su deseo de visitar la Argentina en 2026: “Quiero ir a México, Perú, Uruguay y Argentina”

León XIV expresó su deseo de viajar a la Argentina en 2026: hace 38 años que un Papa no visita el país

Por Redacción Mundo
Un padre cambiaba sus datos personales año a años y, así evadir el pago de manutención que adeudaba. 

Insólito: cambiaba su nombre cada año para evadir el pago de la manutención de sus hijos

Por Redacción Mundo
La secretaria de Estado Shabana Mahmood presentó en la Cámara de los Comunes la reforma que busca cerrar “lagunas legales” en el sistema de asilo británico.

Londres impulsa la mayor reforma migratoria en años y fija un plazo de 20 años para la residencia permanente

Por Redacción Mundo
Trump insultó a una periodista en medio de la presión por revelar los archivos de Epstein

"Silencio, cerdita": Trump insultó a una periodista que le preguntó por los archivos Epstein y su vínculo

Por Redacción Mundo