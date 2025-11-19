Caso Anna Kepner: un escrito de divorcio señala a un hermanastro como sospechoso en la investigación del FBI

La joven de 18 años fue encontrada muerta a bordo del Carnival Horizon. Este jueves familiares y amigos realizarán una vigilia en su ciudad natal, Titusville.

El FBI investiga la muerte de Anna Kepner en un crucero.

Un documento presentado en el marco del divorcio de la madrastra de Anna Kepner —la joven de 18 años encontrada muerta a bordo de un crucero— reveló que el FBI investiga a uno de los hijos de la mujer como sospechoso del caso.

Si bien no se trata de un escrito vinculado directamente a la causa que investiga el fallecimiento, la moción menciona expresamente que el hermanastro de Kepner está bajo la lupa de los investigadores.

El FBI investiga la muerte de Anna Kepner en un crucero El FBI investiga la muerte de Anna Kepner en un crucero. redes Hasta el momento, el FBI no brindó información detallada sobre el avance de la pesquisa. Lo que sí se sabe es que, durante el viaje familiar, Anna se encontraba acompañada por su padre, su madrastra —identificada como Shauntel Hudson— y los tres hijos de la mujer.

Kepner, oriunda de Titusville, Florida, fue hallada sin vida el 7 de noviembre en el crucero Carnival Horizon, que había partido desde el puerto de Miami. De acuerdo con lo consignado en la investigación, la joven fue encontrada debajo de una cama, envuelta en una sábana y cubierta con chalecos salvavidas. El cuerpo fue descubierto por una trabajadora del servicio de limpieza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nypost/status/1991249621696299471&partner=&hide_thread=false Slain teenage cruise passenger Anna Kepner’s stepbrother, 16, is ‘suspect’ in her killing — as his dad is accused abusing him: docs https://t.co/i42680vg6N pic.twitter.com/wblOYpQm2b — New York Post (@nypost) November 19, 2025 El barco atracó en Miami al día siguiente, y en ese momento el FBI inició una investigación federal, dado que el hecho ocurrió en aguas internacionales. Por ahora, la oficina del médico forense de Miami-Dade no determinó la causa de muerte.

Mientras continúa el proceso judicial y la investigación oficial, familiares y amigos de Anna realizarán este jueves una vigilia en Titusville para recordarla y acompañar a sus seres queridos.