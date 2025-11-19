León XIV expresó su deseo de viajar a la Argentina en 2026: hace 38 años que un Papa no visita el país

El Papa León XIV manifestó su intención de viajar a la Argentina el próximo año, al responder a periodistas durante un encuentro informal en Castel Gandolfo , donde se encuentra la residencia veraniega del Vaticano .

Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas que murieron en el temporal

El Papa León XIV recibió a estrellas de Hollywood en el Vaticano: que opinó sobre el cine

Consultado sobre posibles viajes a América Latina, el Pontífice fue contundente: “Por supuesto. El año próximo ya iremos programando poco a poco los viajes. Yo encantado de viajar, pero el problema es programar… Quiero ir a México, visitar la Basílica de Guadalupe, a Perú, a Uruguay, a Argentina y etcétera.”

Las declaraciones, pronunciadas de manera espontánea al saludar a la prensa, generaron inmediata repercusión en todo el continente, especialmente en la Argentina, donde un eventual viaje del Santo Padre es esperado desde hace años.

El último papa en visitar Argentina fue Juan Pablo II en abril del 1987 , cuando en un lapso de 6 días visitó 10 ciudades.

⭕ | El Papa confirmó la programación de su visita para el próximo año El papa León XIV habló con periodistas en Castel Gandolfo y aclaró que quería viajar a México, Argentina, Uruguay y Perú. Explicó que su agenda del Jubileo lo había frenado, pero afirmó que esos destinos… pic.twitter.com/86ZP0rhJ91

León XIV ubicó a la Argentina entre los países que desea visitar una vez concluido el Año Jubilar 2025 , aclarando que la agenda definitiva comenzará a delinearse “poco a poco” a partir de 2026 .

Sin embargo, hasta el momento, la Santa Sede no ha oficializado ningún viaje papal a América Latina para ese período.

En el mismo intercambio con periodistas, el Papa confirmó también su intención de visitar regiones que considera pendientes: Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y el santuario de Fátima en Portugal

El único viaje internacional oficialmente anunciado para León XIV es la visita a Turquía y Líbano, programada entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025.