18 de noviembre de 2025 - 21:15

Londres impulsa la mayor reforma migratoria en años y fija un plazo de 20 años para la residencia permanente

La reforma redefine criterios de protección, impone sanciones a países que no cooperen y limita apelaciones para agilizar expulsiones en el sistema migratorio.

La secretaria de Estado Shabana Mahmood presentó en la Cámara de los Comunes la reforma que busca cerrar “lagunas legales” en el sistema de asilo británico.

La secretaria de Estado Shabana Mahmood presentó en la Cámara de los Comunes la reforma que busca cerrar “lagunas legales” en el sistema de asilo británico.

Foto:

Web
Por Redacción Mundo

El Ministerio del Interior británico presentó este lunes una profunda reforma migratoria en el sistema de asilo del país: la secretaria de Estado, Shabana Mahmood, advirtió que el marco actual se encuentra en “crisis”, y según el nuevo documento, las personas a las que se les conceda asilo deberán esperar 20 años antes de poder solicitar la residencia permanente en el Reino Unido.

Leé además

Elecciones en Chile: la candidata del oficialismo Jeannette Jara (izq.) y el republicano José Antonio Kast (der.) van al balotaje el domingo 14 de diciembre

Balotaje en Chile: cómo "el pinochetismo volvió a sentirse orgulloso" y los votos que buscan Kast y Jara

Por Nico Nicolli
Un argentino de 17 años fue arrastrado por el mar y está desaparecido en playa de La Serena, Chile

Buscan intensamente a un adolescente argentino que está desaparecido en Chile tras ser arrastrado por el mar

Por Redacción

Se podrán permitir solicitudes anticipadas a quienes lleguen por “vías seguras y legales” y puedan demostrar contribuciones verificables a la sociedad británica.

El Ministerio del Interior también planea imponer sanciones de visado a los países que no cooperen con el Reino Unido en la devolución de los solicitantes de asilo rechazados.

inmigrantes reino unido2
El Ministerio del Interior anticipó sanciones de visado para países que no colaboren con las deportaciones de solicitantes de asilo rechazados.

El Ministerio del Interior anticipó sanciones de visado para países que no colaboren con las deportaciones de solicitantes de asilo rechazados.

Cerrar “lagunas legales” en el sistema de asilo británico

En su declaración ante la Cámara de los Comunes, Mahmood señaló a Angola, Namibia y la República Democrática del Congo, instándolas a “cumplir con las normas y reglas internacionales”.

El Departamento anunció que impulsará reformas internas para la aplicación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, con el objetivo de subsanar las supuestas “lagunas legales” que permiten a los solicitantes de asilo rechazados presentar solicitudes ilimitadas y gratuitas al amparo del artículo 8 para retrasar su inminente expulsión.

Se priorizará el acceso a las prestaciones sociales para los refugiados que realicen contribuciones económicas, y se les concederá un permiso de residencia de 30 meses, que solo se renovará si se considera que siguen necesitando protección, según el departamento.

De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, entre junio de 2024 y junio de 2025 se denegaron un total de 58.000 solicitudes de asilo, mientras que menos de 11.000 personas fueron expulsadas del país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un padre cambiaba sus datos personales año a años y, así evadir el pago de manutención que adeudaba. 

Insólito: cambiaba su nombre cada año para evadir el pago de la manutención de sus hijos

Por Redacción Mundo
Trump insultó a una periodista en medio de la presión por revelar los archivos de Epstein

"Silencio, cerdita": Trump insultó a una periodista que le preguntó por los archivos Epstein y su vínculo

Por Redacción Mundo
La vidente será juzgada el próximo año.

Juicio por "falsos milagros": un vidente que "veía a la Virgen" y "multiplicaba pizzas" es acusada de estafa

Por Redacción Mundo
Trump dijo que Maduro tiene los días contados, pero descartó una guerra con Venezuela.

Trump abrió la puerta a un posible diálogo con Nicolás Maduro: "Venezuela quiere hablar"

Por Redacción Mundo