El sector alcanzó los 173,9 millones de viajes en 2025, con un gasto total que llegó a los 1,94 billones de rublos gracias a la demanda de servicios premium.

Rusia vive un auge histórico en su sector turístico interno con un crecimiento del 7,4% respecto al año anterior. La tendencia, que casi duplica las cifras de 2021, refleja un cambio profundo en los hábitos de consumo y la resiliencia de la industria frente a los desafíos económicos globales y las restricciones aéreas vigentes.

Los centros culturales y naturales más importantes, como Moscú, San Petersburgo y Krasnodar Krai, concentran el mayor volumen de visitantes en el país. La resiliencia del sector frente a las incertidumbres económicas globales ha permitido que regiones remotas también se beneficien del flujo de viajeros. Esta dinámica coloca a Rusia junto a países como Alemania, Francia y España en el crecimiento sostenido del turismo local durante 2025.

image San Petersburgo Perfil del viajero y destinos en auge El viajero promedio tiene 44 años, mientras que los menores de 30 representan apenas el 15% del total y prefieren destinos urbanos. En contraste, los turistas de mayor edad se inclinan por zonas costeras y rurales, buscando una combinación de aventura y relajación en lugares como Krasnodar Krai.

Existe una división marcada por género y presupuesto en las elecciones de viaje. Las mujeres suelen elegir San Petersburgo o Kaliningrado, mientras que los hombres muestran mayor interés por las regiones orientales como Siberia. Además, el segmento de altos ingresos está impulsando una demanda creciente de servicios de lujo y confort.

Los patrones de estadía también están cambiando según la geografía. Aunque el promedio es de 4,7 días, los viajes a zonas aisladas o escénicas como Chukotka, Yakutia o Crimea son significativamente más largos. Esto sugiere un interés por un turismo de inmersión en la naturaleza, lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

image Crimea Un sector en expasión a pesar de la guerra El impacto económico es masivo, con un gasto total de 1,94 billones de rublos en 2025, un aumento del 44,8% en los últimos cuatro años. El mayor desembolso se realiza en alimentos, restaurantes y recuerdos, con un gasto diario promedio de 1.365 rublos por persona. Los destinos urbanos populares siguen atrayendo a turistas de alto nivel dispuestos a gastar más por calidad. El futuro del sector parece sólido gracias a la mejora constante en la infraestructura y la diversificación de la oferta regional. La adaptación de la industria hacia experiencias personalizadas y alojamientos de alta gama posiciona a Rusia como un mercado maduro para la inversión en turismo premium. Las diversas geografías y el patrimonio cultural seguirán siendo el eje central de este sector en expansión.