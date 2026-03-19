Boom turístico en Rusia: pese a la guerra, el récord de 174 millones de viajes transforma el mapa del país

Rusia vive un auge histórico en su sector turístico interno con un crecimiento del 7,4% respecto al año anterior. La tendencia, que casi duplica las cifras de 2021, refleja un cambio profundo en los hábitos de consumo y la resiliencia de la industria frente a los desafíos económicos globales y las restricciones aéreas vigentes.
Los centros culturales y naturales más importantes, como Moscú, San Petersburgo y Krasnodar Krai, concentran el mayor volumen de visitantes en el país. La resiliencia del sector frente a las incertidumbres económicas globales ha permitido que regiones remotas también se beneficien del flujo de viajeros. Esta dinámica coloca a Rusia junto a países como Alemania, Francia y España en el crecimiento sostenido del turismo local durante 2025.
Perfil del viajero y destinos en auge
El viajero promedio tiene 44 años, mientras que los menores de 30 representan apenas el 15% del total y prefieren destinos urbanos. En contraste, los turistas de mayor edad se inclinan por zonas costeras y rurales, buscando una combinación de aventura y relajación en lugares como Krasnodar Krai.
Existe una división marcada por género y presupuesto en las elecciones de viaje. Las mujeres suelen elegir San Petersburgo o Kaliningrado, mientras que los hombres muestran mayor interés por las regiones orientales como Siberia. Además, el segmento de altos ingresos está impulsando una demanda creciente de servicios de lujo y confort.
Los patrones de estadía también están cambiando según la geografía. Aunque el promedio es de 4,7 días, los viajes a zonas aisladas o escénicas como Chukotka, Yakutia o Crimea son significativamente más largos. Esto sugiere un interés por un turismo de inmersión en la naturaleza, lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades.
Un sector en expasión a pesar de la guerra
El impacto económico es masivo, con un gasto total de 1,94 billones de rublos en 2025, un aumento del 44,8% en los últimos cuatro años. El mayor desembolso se realiza en alimentos, restaurantes y recuerdos, con un gasto diario promedio de 1.365 rublos por persona. Los destinos urbanos populares siguen atrayendo a turistas de alto nivel dispuestos a gastar más por calidad.
El futuro del sector parece sólido gracias a la mejora constante en la infraestructura y la diversificación de la oferta regional. La adaptación de la industria hacia experiencias personalizadas y alojamientos de alta gama posiciona a Rusia como un mercado maduro para la inversión en turismo premium. Las diversas geografías y el patrimonio cultural seguirán siendo el eje central de este sector en expansión.