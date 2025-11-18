Insólito: cambiaba su nombre cada año para evadir el pago de la manutención de sus hijos

Un hombre en Rusia modificaba sus datos personales anualmente para así evitar ser rastreado por falta de pago.

Un padre cambiaba sus datos personales año a años y, así evadir el pago de manutención que adeudaba.

En la ciudad de Tyumen, Rusia, se dio a conocer un caso extraordinario de las estrategias a las que recurría un hombre para evadir el pago de pensión alimentaria. Roman Korenev, jefe de servicios de alguaciles encargado del sector de cobro de pensiones, reveló detalles a un medio local. El funcionario relató cómo un padre intentó eludir su responsabilidad de pago hacia sus hijos.

Con la intención de no abonar el dinero adeudado, este hombre , cuya identidad aún se desconoce, cambiaba anualmente su nombre completo y lugar de residencia. Un año más tarde, recuperaba su nombre nombre original y repetía el proceso. Aunque no está claro cuanto tiempo logró esconderse de las autoridades, finalmente fue descubierto.

"Cuando cambia el nombre de una persona, la oficina del registro civil informa de ello a los alguaciles, por lo que el deudor no puede evitar pagar la manutención de los hijos de esta manera", explicó Korenev.

Este caso se suma a otro reportes de la región.Los agentes judiciales de Tyumen también declararon a la prensa que los residentes locales recurren habitualmente a artimañas ridículas e incluso creativas para evitar pagar sus deudas.

Fingió su muerte para evadir el pago de manutención Otro insólito caso de un hombre que recurre a estrategias para evadir sus obligaciones. Un hombre de 39 años de Kentucky, Estados Unidos, simuló su propia muerte para no pagarle a su ex mujer por su hija. El deudor se infiltró en los registros de defunción de Hawái para simular su muerte y así evitar pagar la pensión alimenticia.

El hombre, identificado como Kipf, fue rápidamente descubierto y condenado. Kipf ha recibido una sentencia de seis años y nueve meses de prisión por fraude informático y robo de identidad. Además de la pena de cárcel, Kipf fue multado con 195.750 dólares en concepto de daños, que se suman a una deuda anterior superior a 116.000 dólares en manutención infantil para su hija y la madre de la menor.