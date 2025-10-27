27 de octubre de 2025 - 22:14

Un hombre deberá la pagar la manutención de dos gatos por 10 años tras divorciarse

El caso surgió en Turquía. El pago a su exesposa, cerca de 200 euros, son para el mantenimiento de los felinos y se realizarán cada tres meses.

Divorcio a la turca: un hombre pagará la manutención de sus gatos

Divorcio a la turca: un hombre pagará la manutención de sus gatos

Foto:

ChatGPT / Los Andes
Por Redacción

Hay animales que se ganan el cariño de los humanos, ingresan a sus casas y son considerados sus mascotas. Hay otros que continúan en su hábitat y por últimos están los que son considerados los hijos adoptivos.

Leé además

Día de Muertos de las Mascotas: por qué se conmemora el 27 de octubre, cuando regresan y cómo preparar un altar

Día de Muertos de las Mascotas: por qué se conmemora el 27 de octubre, cuando "regresan" y cómo armar un altar

Por Ignacio de la Rosa
Para Gabriel, el buceo pasó de hobby a oficio y luego aempresa. | Foto: gentileza

Del Aconcagua al Mediterráneo: la ruta del instructor de buceo mendocino que triunfa en España

Por Ernesto Gutiérrez

Este último caso se acerca a lo ocurrido en Turquía, donde un sorprendente acuerdo de divorcio captó la atención pública global. Un ciudadano de Estambul se comprometió legalmente a pagar la manutención de los dos gatos que compartía con su exesposa.

Fue el hombre quien solicitó la separación alegando una incompatibilidad grave con su pareja, sin posibilidad de una reconciliación. Luego, ambas partes acordaron disolver su matrimonio y no solicitaron compensación ni pensión alimenticia, pero incluyeron un protocolo bastante peculiar, que podría afectar futuros divorcios de parejas con mascotas, según informó el sitio Odditycentral.

El escrito establece que el esposo transfiere la custodia de sus dos gatos a su exesposa. A la vez, el documento dicta que el hombre que asume la obligación financiera de la manutención: cada tres meses tiene que abonar 10.000 (cerca de 210 euros), hasta un máximo de diez años.

Cabe mencionar que, en Turquía, este acuerdo ya se considera un ejemplo de "nuevo tipo de pensión alimenticia". Además podría sentar un precedente para el apoyo financiero de las mascotas después de un divorcio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Huracán Melissa.

El huracán Melissa alcanza categoría 5: advierten lluvias e "inundaciones catastróficas" en Jamaica

Por Redacción Mundo
El mensaje de Benjamin Netanyahu a Milei por el resultado de las elecciones: Te atreviste y ganaste.

El mensaje de Benjamin Netanyahu a Milei por el resultado de las elecciones: "Te atreviste y ganaste"

Por Redacción Mundo
Luíz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, este domigo en Kuala Lumpur, Malasia. 

Aranceles: Trump se reunió con Lula y afirmó que ambos buscan acuerdos "satisfactorios"

Por Redacción Mundo
Detienen a dos sospechosos que habrían ejecutado el millonario robo de las joyas en el Louvre.

Cayeron dos sospechosos por el cuantioso robo de las joyas en el Louvre

Por Redacción Mundo