Un hombre deberá la pagar la manutención de dos gatos por 10 años tras divorciarse

El caso surgió en Turquía. El pago a su exesposa, cerca de 200 euros, son para el mantenimiento de los felinos y se realizarán cada tres meses.

Divorcio a la turca: un hombre pagará la manutención de sus gatos

Hay animales que se ganan el cariño de los humanos, ingresan a sus casas y son considerados sus mascotas. Hay otros que continúan en su hábitat y por últimos están los que son considerados los hijos adoptivos.

Este último caso se acerca a lo ocurrido en Turquía, donde un sorprendente acuerdo de divorcio captó la atención pública global. Un ciudadano de Estambul se comprometió legalmente a pagar la manutención de los dos gatos que compartía con su exesposa.

Fue el hombre quien solicitó la separación alegando una incompatibilidad grave con su pareja, sin posibilidad de una reconciliación. Luego, ambas partes acordaron disolver su matrimonio y no solicitaron compensación ni pensión alimenticia, pero incluyeron un protocolo bastante peculiar, que podría afectar futuros divorcios de parejas con mascotas, según informó el sitio Odditycentral.

El escrito establece que el esposo transfiere la custodia de sus dos gatos a su exesposa. A la vez, el documento dicta que el hombre que asume la obligación financiera de la manutención: cada tres meses tiene que abonar 10.000 (cerca de 210 euros), hasta un máximo de diez años.

Cabe mencionar que, en Turquía, este acuerdo ya se considera un ejemplo de "nuevo tipo de pensión alimenticia". Además podría sentar un precedente para el apoyo financiero de las mascotas después de un divorcio.