Impactantes imágenes: ya son 55 fallecidos por el incendio en 7 edificios en Hong Kong

El fuego se propagó rápidamente por los materiales con los que se construyeron los edificios. El fuego está "totalmente bajo control".

El incendio que devastó siete edificios de un complejo residencial en Hong Kong ya dejó 55 fallecidos, más de 76 heridos y al menos 279 personas desaparecidas, según informaron este jueves. Se trata del peor siniestro de este tipo en más de 30 años en la ciudad.

El fuego comenzó el miércoles por la tarde en uno de los ocho bloques de 31 pisos que conforman el complejo Wang Fuk Court, ubicado en el distrito de Tai Po, y se propagó con una velocidad “inusual”, según las autoridades.

Por qué se propagó rápido el fuego

De acuerdo con Andy Yeung, director del Departamento de Bomberos, la rápida expansión se debió al uso de andamios de bambú cubiertos con lonas impermeables, mallas de seguridad y poliestireno expandido, materiales altamente inflamables utilizados en obras de rehabilitación exterior iniciadas en julio de 2024.

El poliestireno empleado para sellar ventanas actuó como un acelerante, permitiendo que las llamas avanzaran vertical y horizontalmente a través de pasillos, fachadas y puntos de ventilación. Siete de los ocho bloques quedaron totalmente carbonizados.

El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, confirmó que el fuego ya está “totalmente bajo control”, aunque las tareas de búsqueda, rescate y enfriamiento continúan de forma ininterrumpida.

Lee anunció que el gobierno brindará alojamiento a 1.800 residentes afectados y que se habilitará un fondo de asistencia de 300 millones de dólares hongkoneses (unos 38 millones de dólares).

El Departamento de Bomberos desplegó un operativo de rescate sin precedentes en el que participaron 1250 efectivos, 304 vehículos de emergencia, 26 equipos especializados, 4 drones para vigilancia aérea.

En estos momentos los rescatistas avanzan piso por piso debido al riesgo de colapso del andamiaje exterior, del cual ya se desprendieron fragmentos, lo que obliga a extremar medida de seguridad.

Tres detenidos por el incendio

La Policía de Hong Kong detuvo a dos directores y un consultor de ingeniería de la contratista a cargo de las obras de remodelación del complejo. Se los acusa de homicidio imprudente, por el presunto uso de materiales que favorecieron la expansión del incendio.

Además, fueron allanadas las oficinas de la empresa administradora y el domicilio de uno de los sospechosos, en el marco de una investigación que apunta a determinar responsabilidades civiles y penales.

