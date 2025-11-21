Video de la tragedia en Dubái: murió un piloto de avión al estrellarse en plena exhibición

El incidente ocurrió durante el Dubai Air Show en el aeropuerto Al Maktoum. El avión era un caza de fabricación india que hace pocos días había enfrentado rumores de fallas técnicas.

Un piloto de combate indio falleció en un accidente aéreo durante el Dubai Air Show

Un piloto de la Fuerza Aérea de India (IAF) murió este viernes después de que su avión de combate se estrellara durante un vuelo de demostración en el marco del Dubai Air Show, uno de los salones aeronáuticos más importantes del mundo que se celebra en Emiratos Árabes Unidos.

El accidente ocurrió cerca de las 14.10, hora local, cuando el avión HAL Tejas -un caza de fabricación india- perdió el control y se precipitó directamente contra el suelo dentro del predio del aeropuerto Al Maktoum.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/1991858627108618244&partner=&hide_thread=false | El piloto de un avión de combate indio murió el viernes tras estrellarse la aeronave durante un vuelo de demostración para el público en el Dubai Air Show, según informó la Fuerza Aérea de India. pic.twitter.com/prEP9F8Uh9 — LOS ANDES (@LosAndesDiario) November 21, 2025 El piloto había sobrevolado varias veces la zona del evento bienal frente a una multitud que observaba la exhibición aérea, siendo este el último día de la feria.

La Fuerza Aérea de India (IAF) confirmó la tragedia e informó en un comunicado que "el piloto sufrió heridas fatales" en el siniestro.

“La IAF lamenta profundamente la pérdida de vidas y se solidariza con la familia en duelo en este momento de dolor”, expresó la nota, al tiempo que anunció la constitución de un tribunal de investigación para determinar las causas exactas del accidente.