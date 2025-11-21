21 de noviembre de 2025 - 10:19

Video de la tragedia en Dubái: murió un piloto de avión al estrellarse en plena exhibición

El incidente ocurrió durante el Dubai Air Show en el aeropuerto Al Maktoum. El avión era un caza de fabricación india que hace pocos días había enfrentado rumores de fallas técnicas.

Un piloto de combate indio falleció en un accidente aéreo durante el Dubai Air Show

Por Redacción Mundo

Un piloto de la Fuerza Aérea de India (IAF) murió este viernes después de que su avión de combate se estrellara durante un vuelo de demostración en el marco del Dubai Air Show, uno de los salones aeronáuticos más importantes del mundo que se celebra en Emiratos Árabes Unidos.

El accidente ocurrió cerca de las 14.10, hora local, cuando el avión HAL Tejas -un caza de fabricación india- perdió el control y se precipitó directamente contra el suelo dentro del predio del aeropuerto Al Maktoum.

El piloto había sobrevolado varias veces la zona del evento bienal frente a una multitud que observaba la exhibición aérea, siendo este el último día de la feria.

La Fuerza Aérea de India (IAF) confirmó la tragedia e informó en un comunicado que "el piloto sufrió heridas fatales" en el siniestro.

“La IAF lamenta profundamente la pérdida de vidas y se solidariza con la familia en duelo en este momento de dolor”, expresó la nota, al tiempo que anunció la constitución de un tribunal de investigación para determinar las causas exactas del accidente.

Una densa columna de humo negro se elevó sobre el Aeropuerto Internacional Al Maktoum y el sonido de las sirenas de los vehículos de emergencia se hizo presente de inmediato.

La Oficina de Prensa de Dubái confirmó la rápida respuesta de los equipos de bomberos y emergencias. Pese al dramático incidente, el espectáculo aéreo se reanudó aproximadamente una hora y media después, con los Caballeros Rusos sobrevolando el área mientras se gestionaba la escena del impacto.

El HAL Tejas es un avión de combate clave para la estrategia de defensa de Nueva Delhi, fabricado por la estatal Hindustan Aeronautics Limited (HAL). India busca reforzar su mermada flota de cazas con 97 unidades de este modelo, cuya entrega se espera a partir de 2027.

Recientemente, el Ministerio de Defensa indio había desmentido rumores en redes sociales sobre supuestas fallas técnicas o fugas de aceite en un Tejas que participaba en la muestra, calificándolas de "propaganda infundada". No quedó claro si esa aeronave era la que protagonizó la tragedia del viernes.

