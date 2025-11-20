Básquet de Mendoza: Atenas superó a Rivadavia y se metió en las semifinales de la Superliga

Una vez más, Atenas Sport Club demostró su jerarquía, su mística y se metió entre los mejores cuatro equipos del certamen Clausura. No ha sido un certamen regular para el Apache. Su entrenador Diego Oteiza, ha tenido que hacer magia en muchas oportunidades , para mantener un equipo competitivo. Las lesiones le jugaron una mala pasada.

Básquet de Mendoza: Atenas Sport Club y el Club Macabi, cantaron victoria y tienen un pie en semifinales

Sin embargo, el equipo siempre compitió. Siempre dio lucha. Y ahora, en cuartos de final, barrió la serie ante Rivadavia Básquet y está en semifinales . Triunfazo ante Rivadavia Básquet por 71-61 en calidad de visitante y barrió la serie. Figura: Agustín Blanco 18 puntos (7/9 en dobles, 4/4 en libres), 6 rebotes, 2 asistencias, 3 recuperos, 5 faltas recibidas; con una valoración de +28. Con o sin figuras, con o sin chpa, Atenas Sport Club siempre está entre los mejores.

Estadio: Profesor Leopoldo Brozovix (Rivadavia)

Parciales: 19-18; 33-38 y 49-50.

Tiros libres: Rivadavia Basquet 13/17 – Atenas Sport Club 12/17

Figura: Agustín Blanco (Atenas SC) 18 puntos; 6 rebotes; 2 asistencias. Valoración: 28.

Básquet de Mendoza: en el Valle de Uco, siempre manda Municipalidad de San Carlos

El básquetbol de San Carlos pisa fuerte. Campañón. Otra definición no cabe. Triunfazo en el juego revancha ante el Club Israelita Macabi por 94-89 ante el Club Israelita Macabi y serie de cuartos de final 1-1. ¿Quién le quita el sueño de meterse entre los mejores cuatro del Clausura? Nadie. Imposible. Un equipo humilde, laburador, luchador y con un emblema de su pueblo, con un quinteto titular que sumó 83 puntos y con un imparable Christian Páez: 36 puntos, +46 de valoración, hizo tambalear al gran candidato de todos: el Celeste. Un equipo repleto de figuras, con nombres descollantes para nuestro básquetbol con experiencia en Liga Nacional como Sandes, Berman y Reyes, entre otros. El próximo domingo en el Templo Celeste, se define el pase a semifinales.

image Christian Páez, figura de la Municipalidad de San Carlos. Gentileza.

SÍNTESIS:

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (94): Christian Paez 36; Lisandro Bernabei 10; Juan Ignacio Buchel 13; Ignacio Berrios 9; Ignacio Moreno 15 (FI); Matías Espeleta 0; Braulio Osorio 4; Luca Bonavetti 7. DT: Santiago Pérez.

CLUB ISRAELITA MACABI (89): Carlos Matías Sandes 10; Valentín Simondi 25; Andrés Berman 7; Lucas Reyes 20; Matías Ariel Jaimes 20 (FI); Valentín Sarfati 3; Juan Cruz Tulián 4; Franco Ianardi 0; Andrés Llaver 0. DT: Emiliano Martín Quiroga.

Estadio: Polideportivo El Fortín (La Consulta – San Carlos)

Parciales: 24-25; 52-45 y 71-63.

Tiros libres: Municipalidad de San Carlos 11/14 – Israelita Macabi 13/28

Figura: Christian Páez Acevedo (Municipalidad de San Carlos) 36 puntos (8/11 en dobles, 5/7 en triples, 5/5 en libres); 6 rebotes; 4 asistencias, 1 recupero, 6 faltas recibidas; con una valoración de +46.