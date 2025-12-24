24 de diciembre de 2025 - 19:18

Fórmula 1: el calendario de Franco Colapinto para la temporada 2026

La Fórmula 1 anunció 24 Grandes Premios y una nueva era reglamentaria en un año que puede ser determinante para el futuro de Franco Colapinto.

Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1, ya tiene su calendario de competencia para la tempoorada 2026.&nbsp;

Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1, ya tiene su calendario de competencia para la tempoorada 2026. 

La Fórmula 1 definió el calendario de la temporada 2026, que contará con un total de 24 Grandes Premios y marcará el inicio de una nueva era para la categoría. El campeonato comenzará el 6 de marzo en Australia y finalizará el 4 de diciembre en Abu Dhabi, en un contexto de profundo cambio técnico que también genera expectativas en torno al futuro de Franco Colapinto dentro del paddock.

Además, las carreras de Bahréin y Arabia Saudita se trasladaron a abril debido a la celebración del Ramadán. En Europa, la actividad comenzará en Mónaco, a principios de junio, y se cerrará justamente en la capital española.

Para Colapinto, 2026 aparece como un año bisagra. El cambio reglamentario, que introduce nuevos autos, motores y combustibles cien por ciento sostenibles, supone un borrón y cuenta nueva para todos los equipos y pilotos. En ese escenario, el argentino buscará consolidarse y aprovechar un contexto que históricamente suele abrir oportunidades, especialmente para quienes intentan afirmarse en la categoría.__IP__

La pretemporada también tendrá un formato inédito, con tres bloques de pruebas oficiales. El primero será un shakedown privado en Barcelona, del 26 al 30 de enero, mientras que las dos tandas finales se realizarán en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, ya con transmisión y mayor exposición. Será un período clave para adaptarse a los nuevos monoplazas antes del inicio del campeonato.

Desde la organización, Stefano Domenicali destacó que 2026 marcará “una nueva era” para la Fórmula 1, con la llegada de nuevas marcas como Audi, Cadillac y Ford. En ese contexto de renovación total, la temporada no solo promete cambios estructurales, sino que también puede resultar determinante para pilotos como Colapinto, que afrontan el desafío de ganarse un lugar estable en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El calendario de Fórmula 1 en la temporada 2026

  • 06-08 de marzo, GP Australia, Melbourne
  • 13-15 de marzo, GP de China, Shanghai (Sprint)
  • 27-29 de marzo, GP de Japón, Suzuka
  • 10-12 de abril, GP de Bahréin, Sakhir
  • 17-19 de abril, GP de Arabia Saudita, Jeddah
  • 01-03 mayo, GP de Miami, Miami (Sprint)
  • 22-24 de mayo, GP de Canadá, Montreal (Sprint)
  • 05-07 de junio, GP de Mónaco, Mónaco
  • 12-14 de junio, GP de España, Barcelona
  • 26-28 de junio, GP de Austria, Spielberg
  • 03-05 de julio, GP de Reino Unido, Silverstone (Sprint)
  • 17-19 de julio, GP de Bélgica, Spa-Francorchamps
  • 24-26 de julio, GP de Hungría, Budapest
  • 21-23 de agosto, GP de Países Bajos, Zandvoort (Sprint)
  • 04-06 de septiembre, GP de Italia, Monza
  • 11-13 de septiembre, GP de Madrid, Madrid
  • 25-27 de septiembre, GP Azerbaiyán, Bakú
  • 09-11 de octubre, GP de Singapur, Singapur (Sprint)
  • 23-25 de octubre, GP de Estados Unidos, Austin
  • 30-01 de noviembre, GP de Ciudad de México, CDMX
  • 06-08 de noviembre, GP de Brasil, São Paulo
  • 19-21 de noviembre, GP de Las Vegas, Las Vegas
  • 27-29 de noviembre, GP de Qatar, Lusail
  • 04-06 de diciembre, GP de Abu Dabi, Yas Marina
