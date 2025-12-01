El mendocino Enzo Pérez, una vez más, en el radar de Nacional de Montevideo, un gitante de América

Después de que Marcelo Gallardo le comunicara que no iba a ser tenido en cuenta en River junto a otras glorias del plantel, Enzo Pérez busca un nuevo destino para su carrera y apareció un club que ya lo había querido: Nacional de Montevideo.

Enzo Pérez, el caudillo y capitán mendocino, que vuelve en el peor momento del River de Marcelo Gallardo

Mundo River: Franco Armani y Enzo Pérez aumentan su récord en el ranking histórico de la Copa Libertadores

E l Bolso se había interesado por Pérez en su anterior despedida del Millonario, a fines de 2023 cuando dirigía Martín Demichelis, aunque en esa oportunidad el mediocampista decidió regresar a Estudiantes de La Plata.

¿ENZO PÉREZ A NACIONAL? Tras no renovar su contrato con River, el mediocampista suena para reforzar al Bolso, ganador del Campeonato Uruguayo. @fczyz en #PuedePasar pic.twitter.com/358xQqMRxa

Ante este nuevo adiós del Millonario, el equipo uruguayo, reciente campeón en su país, vuelve a mostrar interés y la posibilidad de jugar la Copa Libertadores de América podría seducir al mendocino.

Así como Nacional se interesó una vez más en contar con Enzo, el otro equipo que aparece como posible destino es Estudiantes de La Plata.

Si bien por el momento no hay ninguna negociación concreta entre el Pincha y el mediocampista de 39 años, el vínculo que unió a ambas partes durante los años hace que otra vuelta parezca factible.

G7G5d0yWEAAaZvS Enzo Pérez, en la mira de Nacional de Montevideo. GentilezA: TNT Sports.

Pérez se fue de River en medio de una conflictiva relación con Martín Demichelis y apenas estuvo un año en Estudiantes antes de regresar al Millonario, ya con Marcelo Gallard o al frente del plantel. En el Pincha ganó la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones.

Otro club ligado también a lo sentimental que había surgido hace un tiempo como una posible alternativa es Deportivo Maipú aunque no parece ser el momento para que Enzo y la institución que lo vio nacer como futbolista se reencuentren.

En aquella despedida a fines de 2023 se mencionó la posibilidad de que Pérez llegue al Inter Miami de Lionel Messi, situación que hoy no aparece en escena como tampoco alguna otra oferta para llegar a la MLS.

Mientras todavía asimila la despedida de River, Enzo empezará a analizar los distintos ofrecimientos que tendrá para comenzar en 2026 un nuevo desafío para su carrera.