El mendocino Enzo Pérez, una vez más, en el radar de Nacional de Montevideo, un gitante de América

Como sucedió la última vez que dejó River, Nacional de Montevideo está interesado en contar con el mendocino Enzo Pérez.

El volante maipucino, Enzo Pérez, en el radar de Nacional de Montevideo.

El volante maipucino, Enzo Pérez, en el radar de Nacional de Montevideo. 

Enzo Pérez, otra vez en el radar de Nacional de Montevideo

Ante este nuevo adiós del Millonario, el equipo uruguayo, reciente campeón en su país, vuelve a mostrar interés y la posibilidad de jugar la Copa Libertadores de América podría seducir al mendocino.

Si bien por el momento no hay ninguna negociación concreta entre el Pincha y el mediocampista de 39 años, el vínculo que unió a ambas partes durante los años hace que otra vuelta parezca factible.

Enzo P&eacute;rez, en la mira de Nacional de Montevideo.&nbsp;

Enzo Pérez, en la mira de Nacional de Montevideo.

Pérez se fue de River en medio de una conflictiva relación con Martín Demichelis y apenas estuvo un año en Estudiantes antes de regresar al Millonario, ya con Marcelo Gallard o al frente del plantel. En el Pincha ganó la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones.

Otro club ligado también a lo sentimental que había surgido hace un tiempo como una posible alternativa es Deportivo Maipú aunque no parece ser el momento para que Enzo y la institución que lo vio nacer como futbolista se reencuentren.

En aquella despedida a fines de 2023 se mencionó la posibilidad de que Pérez llegue al Inter Miami de Lionel Messi, situación que hoy no aparece en escena como tampoco alguna otra oferta para llegar a la MLS.

Mientras todavía asimila la despedida de River, Enzo empezará a analizar los distintos ofrecimientos que tendrá para comenzar en 2026 un nuevo desafío para su carrera.

