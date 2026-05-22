Independiente golpeó temprano, venció a Unión de Santa Fe y avanzó en la Copa Argentina

Independiente derrotó 2 a 0 a Unión de Santa Fe en el estadio Coloso Marcelo Bielsa y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se enfrentará a Atlético Tucumán . El conjunto de Gustavo Quinteros resolvió el encuentro en la primera mitad gracias a los goles de Santiago Montiel y Maximiliano Gutiérrez.

Alex Arce: como un rey Midas del fútbol, todo lo que toca es gol

Eduardo Coudet busca variantes para disimular los inconvenientes físicos de River y define el equipo

El equipo santafesino arrancó mejor y antes del minuto generó la primera situación clara de la noche. Tras una rápida contra, Rodrigo Rey apareció con una doble intervención para salvar a Independiente y evitar el gol de Rafael Profini.

Sin embargo, cuando Unión parecía más peligroso, el Rojo encontró la ventaja rápidamente. A los cinco minutos, Santiago Montiel ejecutó un tiro libre preciso que se clavó en el ángulo derecho de Matías Mansilla y abrió el marcador en Rosario.

El partido mantuvo intensidad y llegadas en ambos arcos durante el primer tramo. Unión volvió a inquietar con un anticipo de Agustín Colazo, aunque nuevamente Rey respondió con seguridad.

El momento decisivo llegó a los 22 minutos, cuando Maizon Rodríguez vio la segunda tarjeta amarilla por sujetar a Gabriel Ávalos y dejó a Unión con diez jugadores. De esa infracción nació el segundo gol: Maximiliano Gutiérrez aprovechó la pelota parada y amplió la diferencia para Independiente.

El complemento perdió ritmo

Con un hombre menos, el Tatengue intentó adelantarse y buscar espacios, mientras Independiente apostó por las transiciones rápidas. Sin embargo, el ritmo cayó en la segunda parte y las situaciones claras comenzaron a escasear.

image Copa Argentina: Independiente vs Unión de Santa Fe Copa Argentina

La más importante para Unión llegó a los 68 minutos, cuando Cristian Tarragona quedó de frente al arco pero definió cruzado y afuera. Del otro lado, Montiel estuvo cerca de marcar el tercero tras una jugada elaborada junto a Gutiérrez y Ávalos, aunque su remate salió apenas desviado.

En el tramo final, Independiente controló el desarrollo y sostuvo el 2 a 0 que le permitió avanzar a los octavos de final, donde se medirá con Atlético Tucumán, que viene de eliminar a Talleres.