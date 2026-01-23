Derechazo abajo de Matías Fernández e Independiente Rivadavia ya lo gana en Mendoza

Luego de una buena jugada con pelota al pie, Matías Fernández aprovechó y sacó un remate de derecha para darle lo que por ahora es el triunfo a Independiente Rivadavia en Mendoza contra Atlético Tucumán en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura.
El gol llegó temprano y la "Lepra" juega con la ventaja de ir ganando de local. Por ahora maneja el partido y juguetea con la paciencia del "Decano" en apenas 22 minutos de la primera parte. Fernández llegó a su quinto gol en 36 partidos con Independiente Rivadavia.