Derechazo abajo de Matías Fernández e Independiente Rivadavia ya lo gana en Mendoza

Apenas ocho minutos le bastaron a Independiente Rivadavia para estrenar con gol su participación en el Torneo Apertura.

Matías Fernández abre el marcador para Independiente Rivadavia.

Fuerte tormenta con granizo en el Gran Mendoza

Una intensa tormenta de granizo azotó al Gran Mendoza: abundante caída de agua y suspensión de actividades

Demorado momentáneamente por mal clima: Independiente Rivadavia empata con Atlético Tucumán

El gol llegó temprano y la "Lepra" juega con la ventaja de ir ganando de local. Por ahora maneja el partido y juguetea con la paciencia del "Decano" en apenas 22 minutos de la primera parte. Fernández llegó a su quinto gol en 36 partidos con Independiente Rivadavia.

El granizo afecta el partido entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

Alerta: partido demorado entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán por granizo y corte de luz general

Atlético de Tucumán amarga a la Lepra y el partido está empatado.

Penal con algo de polémica y Atlético Tucumán le empata el partido a Independiente Rivadavia

El colombiano deberá ponerse a punto para jugar con Independiente Rivadavia.

Fin de la novela: Sebastián Villa volvió a Independiente Rivadavia y tiene nueva cláusula de salida

Una de las bajas más importantes fue la de Ezequiel Centurión.

El éxodo de jugadores en Independiente Rivadavia

