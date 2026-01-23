Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán: antecedentes recientes que marcan paridad entre ambos

Hace más de un año no se enfrentan, pero en los últimos partidos se sacaron chispas entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán han protagonizado dos encuentros no muy recientes, pero que ilustran la competitividad y la intensidad del fútbol argentino entre rivales de similar rendimiento pero diferentes a la hora del manejo de la pelota y las situaciones en ataque.

El primero de ellos se jugó el 16 de marzo de 2024, por la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional, y terminó 2-2 en el estadio Monumental José Fierro. En ese partido, Atlético Tucumán tomó la delantera con goles de Guillermo Acosta y Renzo Tesuri, pero Independiente Rivadavia reaccionó en el segundo tiempo con tantos de Luciano Abecasis y Fabrizio Sartori, para firmar un empate que reflejó un trámite con alternativas para ambos.

image Meses más tarde, el 4 de agosto de 2024 por la Liga Profesional, los dos equipos volvieron a verse las caras, esta vez con triunfo para el "Decano" por 2-1 en tierras tucumanas.

En ese duelo, Independiente Rivadavia buscó sorprender y se mantuvo competitivo, pero Atlético Tucumán encontró la diferencia gracias a un doblete de Gianluca Ferrari, consolidando la victoria y mostrando una eficacia que le permitió quedarse con los tres puntos.

image Qué balance deja el historial entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán Este balance inmediato de un empate y una victoria tucumana, subraya la paridad y el carácter disputado de los enfrentamientos entre ambos clubes. Para Independiente Rivadavia, estos antecedentes sirven como referencia y motivación de cara al partido de hoy, donde la "Lepra" sabe que puede dar pelea y tomar la iniciativa ante rivales exigentes.