El drama de los vecinos evacuados en Comodoro Rivadavia por deslizamiento del cerro Hermitte: el reclamo a Milei

El deslizamiento activo en la ladera sur del cerro Hermitte, en la ciudad de Comodoro Rivadavia , obligó a evacuar un nuevo barrio en las últimas horas, luego de que durante la madrugada del domingo se registraran nuevas réplicas y movimientos del terreno . Las autoridades confirmaron que ya son cinco los barrios evacuados y que este martes continuarán las evaluaciones técnicas.

Impactante desplazamiento de tierra destruyó casas y obligó a evacuar a más de 90 familias en Comodoro Rivadavia

A los barrios Sismográfica, Los Tilos, Médanos y El Marquesado , evacuados inicialmente, se sumó ahora Barrio Médanos , ante el riesgo geológico activo que persiste en el cerro. El escenario mantiene en alerta a los equipos técnicos y a los vecinos, mientras se refuerza la asistencia a las familias desplazadas.

El secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas , informó que más de 190 personas permanecen evacuadas , alojadas en el Club Talleres , el Club Ameghino , el Albergue Municipal y en un dispositivo especial montado en el barrio Saavedra .

Más de 90 familias de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, debieron abandonar sus hogares tras registrarse un movimiento del suelo de gran magnitud en el cerro Hermitte. Video: Lucas Gauna pic.twitter.com/QPPX1ovO2J

La decisión de ampliar las evacuaciones se basó en un informe técnico de especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco , que advirtió que no puede descartarse la ocurrencia de nuevos movimientos con posible impacto sobre zonas habitadas.

En el marco de la emergencia geológica declarada en la ciudad, este martes continúan los trabajos de evaluación luego de que alrededor de las 5 de la mañana el cerro volviera a registrar movimientos .

"Estamos revisando en la zona crítica porque se está intentando hacer un acceso para evacuar las pertenencias de las personas más afectadas. Tenemos que hacer una evaluación de cómo sigue la situación de médanos porque ayer se generó la información necesaria para comunicarle a los vecinos que era necesario hacer una evacuación y hoy hay que continuar con ese relevamiento para ver si hay más indicadores", explicó el geólogo José Paredes en diálogo con C5N.

Según detalló el especialista, durante la madrugada se produjeron desmoronamientos en la parte más alta del cerro y caída de rocas en un sector donde confluyen dos fracturas geológicas. "A partir de lo que vaya ocurriendo durante el día, junto a equipos de la universidad y otros organismos, se harán recomendaciones sobre cómo continuar", agregó.

Comodoro Rivadavia Gentileza

Paredes también señaló que las señales de inestabilidad se observaban desde fines de diciembre: "Desde el 27 de diciembre se evidenciaba una marca delgada en el borde de la ladera que indicaba que podía ocurrir algún tipo de movimiento".

Consultado sobre la posibilidad de que el área vuelva a ser habitable, el geólogo fue contundente: “A partir de ahora será un lugar inseguro y la situación será más compleja de lo que era previamente. El lugar no era seguro y no volverá a serlo”.

El reclamo de los vecinos a Milei

En ese contexto, algunos vecinos expresaron su malestar en medios nacionales y apuntaron directamente contra el presidente Javier Milei, reclamando una mayor intervención del Estado nacional ante la emergencia que atraviesa Chubut.

Embed | AHORA: “Que el gobernador de Chubut y el Gobierno nacional nos ayuden. PERDIMOS NUESTRAS CASAS Y NOS DEJARON TIRADOS, PASÓ HACE DOS DÍAS Y NO NOS DIO BOLA NADIE”.



En la ciudad de Comodoro Rivadavia, UN DESLIZAMIENTO DE TIERRAS DEJÓ A MÁS DE 200 FAMILIAS SIN HOGAR. pic.twitter.com/ywZ4QP1sPt — Diagonales (@diagonalesweb) January 19, 2026

"Milei por favor, vení, hacete cargo de los chubutenses. Milei no solo es el presidente de Buenos Aires, es presidente de todos los argentinos y nosotros somos argentinos. no tenemos por qué mudarnos a otro país para poder avanzar, tenemos todo acá. Entonces, como teníamos todo y veníamos bien, era un barrio tranquilo, hermoso, ahora lo miras y parece que vivimos en la clandestinidad", declaró una vecina afectada a C5N.

Embed “Vivo en el barrio hace 50 años, no me dejan pasar ni para sacar papeles. EL GOBIERNO NACIONAL NOS DEJÓ ABANDONADOS, NO SE HACE CARGO DE LO QUE PASA EN EL PAÍS”



Desde el barrio derrumbado en Comodoro Rivadavia, UNA VECINA AFECTADA SE QUEJÓ DEL GOBIERNO NACIONAL pic.twitter.com/CucZ6kfuiO — La Pelota Sindical (@lpsargentina) January 20, 2026

La asistencia del Gobierno Nacional a los afectados

Ante la gravedad del escenario, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) inició tareas de asistencia junto a fuerzas federales y provinciales. El Ejército Argentino desplegó vehículos de apoyo y una cocina móvil, que garantiza la elaboración y distribución de 300 raciones diarias de comida caliente en los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos.

Desde el Ministerio de Defensa informaron además que se activó el protocolo de ayuda humanitaria desde la Base de Apoyo Logístico Comodoro Rivadavia.

Para este martes también está prevista la llegada de la Brigada USAR (búsqueda y rescate) en un avión de la Policía Federal, con personal especializado que incluye oficiales de comando, ingenieros, arquitectos y pilotos.