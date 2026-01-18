Impactante desplazamiento de tierra destruyó casas y obligó a evacuar a más de 90 familias en Comodoro Rivadavia.

Más de 90 familias debieron evacuar sus viviendas en la madrugada de este domingo en Comodoro Rivadavia , luego de registrarse un movimiento de suelo de gran magnitud provocado por un nuevo deslizamiento del cerro Hermitte , que afectó principalmente a los barrios Sismográfica y El Marquesado , en el sector norte de la ciudad.

Tragedia en Chile: al menos 16 muertos por los incendios forestales que arrasan el sur del país

Rescataron en helicóptero a un hombre de 78 años tras sufrir mal de altura en el Manzano Histórico

El episodio ocurrió alrededor de las 00.15 , cuando los vecinos sintieron el desplazamiento del terreno, que estuvo acompañado por un corte repentino del suministro eléctrico , dejando a toda la zona a oscuras mientras el suelo continuaba cediendo.

De acuerdo a testimonios de los damnificados, varias viviendas sufrieron daños estructurales severos , con grietas profundas en paredes y pisos, derrumbes parciales y hundimientos de cimientos . En algunos casos, las casas quedaron inhabitables .

Se re pudrio en comodoro rivadabia Hubo un desplazamiento de tierra en el barrio sismografica (no es joda) que esta en el cerro hermitte Se hicieron mierda las casas y hay 90 desplazados pic.twitter.com/Bny5NSSdUZ

“ Mi casa se abrió por la mitad ”, relató uno de los vecinos afectados a ADN Sur, mientras que otras construcciones registraron colapsos de muros y techos.

Ante la gravedad de la situación, Bomberos y Defensa Civil intervinieron de inmediato y comenzaron con la evacuación preventiva. En una primera etapa, varias familias fueron trasladadas al Club Talleres , a la vez que el municipio dispuso luego la apertura del Hotel Deportivo como espacio de alojamiento temporal .

Embed En Comodoro Rivadavia, un deslizamiento del Cerro Hermitte provocó el colapso de varias viviendas y obligó a la evacuación de más de 90 familias.



@vioryvideo https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/Nexj6CLiDo — Corta (@somoscorta) January 18, 2026

Si bien el episodio generó conmoción, no tomó por sorpresa a los vecinos de la zona. Desde mediados de diciembre venían alertando sobre movimientos del terreno, una situación que se intensificó durante las últimas semanas.

Especialistas explicaron que se trata de un suelo de origen marino, históricamente inestable, atravesado por una falla natural que se extiende por más de 1.300 metros, desde el sector de Médanos hasta El Marquesado. Según los relevamientos técnicos, el deslizamiento podría continuar durante semanas, hasta que el terreno alcance un nuevo punto de equilibrio.

Comodoro Rivadavia Gentileza

Días antes se habían registrado fracturas en calles, interrupciones de servicios básicos y fugas de gas, lo que llevó a muchas familias a autoevacuarse antes del colapso registrado este domingo.