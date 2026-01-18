18 de enero de 2026 - 13:00

Rescataron en helicóptero a un hombre de 78 años tras sufrir mal de altura en el Manzano Histórico

El turista, oriundo de Misiones, se descompensó durante una travesía a caballo rumbo a Chile y fue evacuado en helicóptero hasta el Hospital Central, donde quedó en observación.

Rescataron en helicóptero a un hombre de 78 años tras sufrir mal de altura en el Manzano Histórico.

Rescataron en helicóptero a un hombre de 78 años tras sufrir mal de altura en el Manzano Histórico.

Foto:

Policía de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un operativo de rescate aéreo se desplegó en la noche del sábado en la zona del Manzano Histórico, luego de que un hombre de 78 años se descompensara mientras participaba de una travesía a caballo rumbo a Chile.

Leé además

Dos hombres en situación de calle fueron rescatados tras ser arrastrados por la corriente en Godoy Cruz

Rescate en Godoy Cruz: dos hombres fueron salvados tras ser arrastrados por la corriente en el zanjón Maure

Por Redacción Policiales
rescataron a un andinista ingles tras sufrir mal de montana en el aconcagua

Rescataron a un andinista inglés tras sufrir mal de montaña en el Aconcagua

Por Redacción Sociedad

El hecho ocurrió alrededor de las 23.28, cuando personal de la Patrulla de Rescate tomó conocimiento de que una persona mayor se encontraba con problemas de salud en el Refugio de la Cruz, donde el grupo había decidido pasar la noche. El hombre fue identificado como F. Mur, oriundo de Posadas, Misiones.

Rescataron en helicóptero a un hombre de 78 años tras sufrir mal de altura en el Manzano Histórico

Al llegar al lugar, los rescatistas lograron hacer contacto con la víctima y comenzaron la evacuación nocturna. Una vez descendido hasta una zona segura, el hombre fue trasladado en el helicóptero Halcón 1 desde el Manzano Histórico hasta el helipuerto frente al Hospital Notti.

Rescataron en helicóptero a un hombre de 78 años tras sufrir mal de altura en el Manzano Histórico

Desde allí, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo derivó al Hospital Central, donde fue asistido por el médico de guardia. El diagnóstico indicó que el paciente sufrió Mal Agudo de Montaña (MAM), y se constató además que posee antecedentes de hipertensión arterial, con episodios de dificultad respiratoria y mareos.

Según se informó oficialmente, el hombre permanece en observación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un pescador sobrevivió a un naufragio en Brasil tras pasar horas flotando en el mar

Dramático rescate en el mar: un hombre sobrevivió tras aferrarse por horas a la puerta de una heladera

Por Redacción
Rescataron a un andinista polaco que había sufrido mal de montaña en el Parque Aconcagua

Rescataron a un andinista polaco que había sufrido mal de montaña en el Parque Aconcagua

Por Redacción Sociedad
Rescataron aves silvestres en cautiverio, la tenencia de una de las especies halladas tiene una multa que puede superar los tres millones de pesos. 

Tráfico ilegal de fauna: rescataron aves silvestres en cautiverio en una vivienda de Guaymallén

Por Redacción Policiales
Este sábado se realizó un operativo de rescato en Cerro Arco. 

Un parapentista sufrió un accidente en el Cerro Arco: gran operativo de rescate

Por Redacción Policiales