Rescataron en helicóptero a un hombre de 78 años tras sufrir mal de altura en el Manzano Histórico.

Un operativo de rescate aéreo se desplegó en la noche del sábado en la zona del Manzano Histórico, luego de que un hombre de 78 años se descompensara mientras participaba de una travesía a caballo rumbo a Chile.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.28, cuando personal de la Patrulla de Rescate tomó conocimiento de que una persona mayor se encontraba con problemas de salud en el Refugio de la Cruz, donde el grupo había decidido pasar la noche. El hombre fue identificado como F. Mur, oriundo de Posadas, Misiones.

Al llegar al lugar, los rescatistas lograron hacer contacto con la víctima y comenzaron la evacuación nocturna. Una vez descendido hasta una zona segura, el hombre fue trasladado en el helicóptero Halcón 1 desde el Manzano Histórico hasta el helipuerto frente al Hospital Notti.

Desde allí, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo derivó al Hospital Central, donde fue asistido por el médico de guardia. El diagnóstico indicó que el paciente sufrió Mal Agudo de Montaña (MAM), y se constató además que posee antecedentes de hipertensión arterial, con episodios de dificultad respiratoria y mareos.