Rescate en Godoy Cruz: dos hombres fueron salvados tras ser arrastrados por la corriente en el zanjón Maure

El hecho ocurrió este sábado por la tarde, donde la tormenta puso en riesgo la vida de dos personas en situación de calle.

Dos hombres en situación de calle fueron rescatados tras ser arrastrados por la corriente en Godoy Cruz

Redacción Policiales
Redacción Policiales

En medio de las fuertes tormentas que azotaron al Gran Mendoza, dos hombres de 30 y 34 años fueron rescatados tras ser arrastrados por el caudal de agua del zanjón Maure en el departamento de Godoy Cruz.

El hecho se registró alrededor de las 14 horas, luego de que varias llamadas a la línea de Emergencia 911 alertaran sobre la presencia de personas siendo arrastradas por la corriente en el cauce.

Según los reportes oficiales, las víctimas —identificadas como Gustavo y Nicolás— se encontraban debajo de un puente en la zona de calle Carola Lorenzini y Paso de los Andes cuando fueron sorprendidas por un repentino aumento del caudal. La fuerza del agua comenzó a arrastrarlos, lo que motivó la activación inmediata de un protocolo de rescate que involucró al canal Cacique Guaymallén y el zanjón Maure.

El operativo contó con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y rescate, incluyendo al Personal Policial de la Comisaría 27° y a los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz.

Además, debido a la gravedad de la situación, se desplazaron unidades de apoyo de los Bomberos del Cuartel Central y dotaciones de voluntarios de Guaymallén, Las Heras y Capital hacia distintos puntos estratégicos de avistamiento.

Finalmente, gracias a la colaboración de vecinos y al trabajo del personal desplegado, las víctimas pudieron ser salvadas del agua a los pocos metros del lugar inicial, con intervenciones registradas a la altura de la calle Paso de los Andes y el Corredor del Oeste.

A pesar del riesgo vivido, ambos hombres fueron rescatados en buen estado de salud. Tras ser entrevistados por las autoridades para dar cuenta de lo sucedido, los ciudadanos se negaron a recibir asistencia médica por parte del personal sanitario.

