Funcionaban cuatro comercios en el local que se derrumbó en Godoy Cruz: no estaba habilitado

Un derrumbe de techo se registró este jueves por la noche en un local comercial ubicado en calle Paso de los Andes 2099, esquina Paraguay, en Godoy Cruz .

El hecho ocurrió alrededor de las 20.45 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre el colapso de la estructura por causas que aún se desconocen. De inmediato intervino personal del Centro de Operaciones de Emergencias (CEO), que dio aviso a Defensa Civil de Godoy Cruz y desplazó una dotación de Bomberos Voluntarios del departamento.

En el lugar también trabajó una cuadrilla de Defensa Civil para evaluar los daños y garantizar la seguridad de la zona. Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del derrumbe.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar las causas que provocaron el colapso del techo.

Esta mañana, Leticia, la propietaria del minimarket destruido tras la caída del techo que era de caña y de tirantearía de madera, explicó en Canal 7 que en el edificio funciona también una barbería, una bicicletería y una panchería.

Cuando se produjo el colapso, estaba trabajando junto a su pareja y comenzaron a sentir que el techo crujía por lo que empezaron a salir no sin antes sacar a sus dos perros.

“Ni bien logramos salir no mucho más de un metro, el techo, colapsó”, explicó la mujer y luego detalló los daños y las pérdidas sufridas: 14 heladeras y freezer, carameleras, una heladera-vitrina totalmente dañada y la mercadería, claro.

“Todo lo que tenía cadena de frío, lácteos, hamburguesas, fiambres, se ha perdido porque la Cooperativa Ayer pedimos ingresar pero defensa civil no nos autorizó” explicó la comerciante, indicando que al solución es buscar un nuevo local para seguir trabajando.

No estaba habilitado

Desde la Municipalidad de Godoy Cruz se informó, pasado el mediodía que que el comercio ubicado en calle Paso de los Andes esquina Paraguay es de construcción de adobe, con 28 metros cuadrados aproximados.

La construcción "no cumple con la Ordenanza 5162/05 Art. 1 Inc. C, correspondiente a la habilitación comercial. Por lo cual, a la fecha, no se encuentra habilitado", advirtieron oficialmente.

Esta mañana funcionarios municipales realizaron inspecciones, verificándose que no hay problemas de seguridad hacia la vía pública ni a las propiedades colindantes. "Se liberó parte de la vereda para el tránsito peatonal y una vez retirado los escombros y mobiliarios se procederá a la clausura del sector afectado", explicaron.