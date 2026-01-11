11 de enero de 2026 - 10:16

De jugar con Godoy Cruz en el PES 6 a ser el socio de Messi: quién es el nuevo refuerzo del Inter Miami

David Ayala, exjugador de Estudiantes de la Plata que se une al Inter Miami para cubrir la baja de Sergio Busquets y jugar al lado de Messi.

David Ayala será compañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

David Ayala será compañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

Foto:

Por Nicolás Salas

El Inter Miami confirmó oficialmente el fichaje del mediocampista argentino David Ayala, procedente de Portland Timbers. El volante de 23 años, formado en las inferiores de Estudiantes de La Plata, llega para reforzar el centro del campo tras el retiro de Sergio Busquets. Esta incorporación fortalece la numerosa colonia argentina liderada por Lionel Messi.

Leé además

El presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), Mario González.

Cuando la estrategia se vuelve cultura

Por Mario E. González
Un usuario realiza un video de parodia sobre las entrevistas de argentinos a Lionel Messi y se convierte en viral. 

Imitó la forma en que los periodistas entrevistan a Messi y su divertido video se hizo viral

Por Redacción

El joven argentino, surgido del "Pincha", se une al equipo de Florida bajo la iniciativa U22. Además, formó parte de distintas divisiones inferiores de la Selección argentina, en las que fue campeón sudamericano Sub 15 en 2017 y Sub 17 en 2019.

image

La misión de heredar el lugar de una leyenda

El cuerpo técnico de las Garzas ve en Ayala las características necesarias para equilibrar el centro del campo y facilitar la salida limpia del equipo. Las estadísticas respaldan esta apuesta: mientras Busquets promediaba poco más de 59 pases por partido antes de su retiro, el argentino lideró a los Timbers con una marca de 47.2 pases por encuentro y una notable efectividad del 88% en las entregas.

Su visión de juego y su capacidad para romper líneas con un perfil zurdo muy técnico lo convierten en la pieza ideal para conectar con el ataque.

image

Ayala ya conoce lo que es la exigencia de la liga estadounidense, donde debutó en 2022 tras ser una de las apariciones más jóvenes en la historia de Estudiantes. Pese a superar una grave rotura de ligamentos en 2023, su regreso fue determinante, registrando goles clave y asistencias que captaron la atención del equipo de Fort Lauderdale. Ahora, bajo contrato hasta el final de la temporada 2026, buscará consolidarse en un plantel rodeado de compatriotas como Rodrigo De Paul, Facundo Mura y Tomás Avilés.

Del parche del PES 6 al sueño compartido con Lionel Messi

La trayectoria de Ayala tiene un componente nostálgico que hoy cobra una relevancia especial en las redes sociales. Antes de su salto al fútbol de los Estados Unidos, cuando competía en las juveniles platenses, el volante solía pasar sus ratos libres jugando al mítico "parche" de fútbol argentino del videojuego PES 6.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pato99R/status/2009671708496871709&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con el usuario de X @Pato99R, Ayala solía elegir a Godoy Cruz para competir, un detalle que hoy genera simpatía entre los hinchas mendocinos al verlo llegar a la cima del fútbol norteamericano

image

.

Aquel adolescente que manejaba digitalmente al "Tomba" hoy se prepara para compartir vestuario y campo de juego con el actual capitán argentino y uno de los mejores futbolistas de la historia. Con su arribo, Inter Miami no solo busca cubrir una baja sensible, sino también blindar una estructura joven que le permita sostener su dominio en la liga y proteger el juego de Messi durante las próximas temporadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lionel Messi reveló su serie favorita argentina que está en Netflix. 

Lionel Messi reveló cuál es su serie favorita: está en Netflix

Por Redacción Espectáculos
Lionel Messi habló de su futuro post retiro.

Lionel Messi confirmó lo que hará cuando se retire del fútbol: "Técnico no voy a ser"

Por Nicolás Salas
Lionel Messi habló sobre su etapa en la Selección Argentina.

Messi y el dolor de ser "un bicho raro" en Argentina: el calvario familiar que nadie vio

Por Nicolás Salas
Lionel Messi habló del pase frustrado a River.

Por qué Messi no jugó en River: La confesión del 10 sobre el "bloqueo" de Newell's y su tratamiento

Por Nicolás Salas