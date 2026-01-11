De jugar con Godoy Cruz en el PES 6 a ser el socio de Messi: quién es el nuevo refuerzo del Inter Miami

El Inter Miami confirmó oficialmente el fichaje del mediocampista argentino David Ayala , procedente de Portland Timbers. El volante de 23 años, formado en las inferiores de Estudiantes de La Plata , llega para reforzar el centro del campo tras el retiro de Sergio Busquets. Esta incorporación fortalece la numerosa colonia argentina liderada por Lionel Messi .

El joven argentino, surgido del "Pincha", se une al equipo de Florida bajo la iniciativa U22. Además, formó parte de distintas divisiones inferiores de la Selección argentina , en las que fue campeón sudamericano Sub 15 en 2017 y Sub 17 en 2019.

El cuerpo técnico de las Garzas ve en Ayala las características necesarias para equilibrar el centro del campo y facilitar la salida limpia del equipo. Las estadísticas respaldan esta apuesta: mientras Busquets promediaba poco más de 59 pases por partido antes de su retiro, el argentino lideró a los Timbers con una marca de 47.2 pases por encuentro y una notable efectividad del 88% en las entregas.

Su visión de juego y su capacidad para romper líneas con un perfil zurdo muy técnico lo convierten en la pieza ideal para conectar con el ataque.

Ayala ya conoce lo que es la exigencia de la liga estadounidense, donde debutó en 2022 tras ser una de las apariciones más jóvenes en la historia de Estudiantes. Pese a superar una grave rotura de ligamentos en 2023, su regreso fue determinante, registrando goles clave y asistencias que captaron la atención del equipo de Fort Lauderdale. Ahora, bajo contrato hasta el final de la temporada 2026, buscará consolidarse en un plantel rodeado de compatriotas como Rodrigo De Paul, Facundo Mura y Tomás Avilés.

Del parche del PES 6 al sueño compartido con Lionel Messi

La trayectoria de Ayala tiene un componente nostálgico que hoy cobra una relevancia especial en las redes sociales. Antes de su salto al fútbol de los Estados Unidos, cuando competía en las juveniles platenses, el volante solía pasar sus ratos libres jugando al mítico "parche" de fútbol argentino del videojuego PES 6.

Jugadorazo de PES 6 este pibe!! Es uno de nosotros al lado de Messi ahora

De acuerdo con el usuario de X @Pato99R, Ayala solía elegir a Godoy Cruz para competir, un detalle que hoy genera simpatía entre los hinchas mendocinos al verlo llegar a la cima del fútbol norteamericano

Aquel adolescente que manejaba digitalmente al "Tomba" hoy se prepara para compartir vestuario y campo de juego con el actual capitán argentino y uno de los mejores futbolistas de la historia. Con su arribo, Inter Miami no solo busca cubrir una baja sensible, sino también blindar una estructura joven que le permita sostener su dominio en la liga y proteger el juego de Messi durante las próximas temporadas.