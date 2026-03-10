Reprogramaron la tercera noche de Vendimia en el Frank Romero Day.

El Gobierno de Mendoza informó la reprogramación de la tercera noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia que estaba prevista para este martes en el Teatro Griego Frank Romero Day, jornada en la que debían presentarse varios artistas nacionales ante miles de espectadores.
La decisión fue comunicada por la Subsecretaría de Cultura provincial y responde a cambios en el cronograma del evento tras las modificaciones realizadas días atrás por las condiciones climáticas que afectaron la celebración principal.
De acuerdo con el cronograma original, la noche del martes incluía el espectáculo vendimial y un show musical con Maggie Cullen, Campedrinos y Ángela Leiva, con cierre a cargo de Abel Pintos, una de las figuras centrales convocadas para esta edición de la fiesta.
Sin embargo, desde Cultura indicaron que esta función será reprogramada para el domingo 15 de marzo.
El anuncio de Abel Pintos
La segunda jornada de los shows privados de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, en la que iba a presentarse Abel Pintos, fue suspendida y será reprogramada para el domingo.
La decisión se conoció en medio del mal tiempo que afectó al Gran Mendoza y generó complicaciones en la zona del Teatro Griego Frank Romero Day. El mismo Abel Pintos anunció desde su cuenta de Instagram la reprogramación: "El concierto de hoy por cuestiones de clima se cancela, pero por fortuna tenemos la oportunidad de reprogramarlo para el domingo que viene".
Y cerró: "Si Dios quiere nos vemos el próximo domingo".
Cambios en el cronograma de Vendimia
La reprogramación de esta jornada se da luego de que el Acto Central de la Vendimia 2026, titulado “90 cosechas de una misma cepa”, también debiera modificarse debido al pronóstico de tormentas. Finalmente, el espectáculo principal se realizó el domingo 8 de marzo en el Frank Romero Day.
Como consecuencia de esos cambios, el calendario de las noches vendimiales sufrió ajustes, incluyendo la repetición del espectáculo, que fue trasladada para el miércoles 11 de marzo. En esa jornada volverá a presentarse el espectáculo artístico con cientos de bailarines y músicos en escena, aunque sin la presencia del cantante Luciano Pereyra, quien sí participó en la noche principal de la fiesta.