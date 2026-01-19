Declaran la emergencia geológica en Comodoro Rivadavia tras el desplazamiento del cerro Hermitte

La medida rige por 90 días e incluye evacuaciones, cierre del perímetro afectado y un plan de contingencia ante la inestabilidad del suelo que sigue generando riesgo urbano.

Comodoro Rivadavia declaró la emergencia geológica y urbanística luego del derrumbe del cerro Hermitte, un fenómeno de gran magnitud que provocó evacuaciones masivas y severos daños en viviendas de los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos, en la zona de Kilómetro 3.

La decisión fue adoptada este domingo por la noche por la comisión de receso del Concejo Deliberante, que aprobó una ordenanza para declarar la emergencia por 90 días, con el objetivo de “implementar acciones urgentes para mitigar los riesgos derivados de la inestabilidad del suelo”. Además, se dispuso el cierre del perímetro afectado por al menos 48 horas, ya que el terreno “sigue latiendo” y presenta riesgo para la población.

Comodoro Rivadavia Gentileza La normativa autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a realizar "las reestructuraciones presupuestarias, transferencias de partidas y la utilización de fondos de libre disponibilidad que resulten necesarios para atender las erogaciones que demande la presente emergencia, así como a gestionar asistencia financiera ante organismos provinciales, nacionales o internacionales, conforme a la normativa vigente".

Imágenes aéreas que muestran el daño provocado por el movimiento del Cerro Hermitte. Casas afectadas, terrenos quebrados y familias que lo perdieron todo. Un registro hecho para visibilizar una realidad dolorosa que no se puede ignorar. pic.twitter.com/zSjCaLWZjX — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) January 18, 2026 El plan de contingencia El plan aprobado establece la evacuación segura y ordenada de las personas en riesgo, garantizando alojamiento temporario, asistencia básica, cobertura sanitaria y seguridad por un período inicial de 30 días. El operativo se divide en cuatro fases:

Fase 1 (Día 0-1): activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), censo rápido y evacuación priorizada.

activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), censo rápido y evacuación priorizada. Fase 2 (Día 1-3): reubicación, alojamiento y asistencia inicial.

reubicación, alojamiento y asistencia inicial. Fase 3 (Día 4-10): estabilización, seguimiento sanitario y refuerzo de seguridad.

estabilización, seguimiento sanitario y refuerzo de seguridad. Fase 4 (Día 11-15): evaluación técnica para definir retorno a viviendas o extensión de la evacuación. Comodoro Rivadavia Gentileza En una conferencia de prensa, el intendente Othar Macharashvili remarcó que el colapso del cerro ya venía siendo monitoreado por equipos técnicos y destacó que no hubo víctimas fatales. "Afortunadamente, no tenemos que lamentar víctimas, producto del trabajo previo y de la responsabilidad de los vecinos que realizaron autoevacuaciones. Desde el primer momento, activamos el Comité de Crisis y el protocolo que se venía trabajando. Estuvimos y vamos a seguir estando al lado de los vecinos, conteniéndolos y asistiéndolos", afirmó.