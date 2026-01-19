Declaran la emergencia geológica en Comodoro Rivadavia tras el desplazamiento del cerro Hermitte

La decisión fue adoptada este domingo por la noche por la comisión de receso del Concejo Deliberante, que aprobó una ordenanza para declarar la emergencia por 90 días, con el objetivo de “implementar acciones urgentes para mitigar los riesgos derivados de la inestabilidad del suelo”. Además, se dispuso el cierre del perímetro afectado por al menos 48 horas, ya que el terreno “sigue latiendo” y presenta riesgo para la población.
La normativa autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a realizar "las reestructuraciones presupuestarias, transferencias de partidas y la utilización de fondos de libre disponibilidad que resulten necesarios para atender las erogaciones que demande la presente emergencia, así como a gestionar asistencia financiera ante organismos provinciales, nacionales o internacionales, conforme a la normativa vigente".
El plan aprobado establece la evacuación segura y ordenada de las personas en riesgo, garantizando alojamiento temporario, asistencia básica, cobertura sanitaria y seguridad por un período inicial de 30 días. El operativo se divide en cuatro fases:
Fase 1 (Día 0-1): activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), censo rápido y evacuación priorizada.
Fase 2 (Día 1-3): reubicación, alojamiento y asistencia inicial.
Fase 3 (Día 4-10): estabilización, seguimiento sanitario y refuerzo de seguridad.
Fase 4 (Día 11-15): evaluación técnica para definir retorno a viviendas o extensión de la evacuación.
En una conferencia de prensa, el intendente Othar Macharashvili remarcó que el colapso del cerro ya venía siendo monitoreado por equipos técnicos y destacó que no hubo víctimas fatales. "Afortunadamente, no tenemos que lamentar víctimas, producto del trabajo previo y de la responsabilidad de los vecinos que realizaron autoevacuaciones. Desde el primer momento, activamos el Comité de Crisis y el protocolo que se venía trabajando. Estuvimos y vamos a seguir estando al lado de los vecinos, conteniéndolos y asistiéndolos", afirmó.
Por su parte, el geólogo José Paredes, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, explicó que se trata de “un deslizamiento de gran magnitud, inédito en la zona”. Advirtió además que el proceso “no está completamente estabilizado” y que no es posible predecir su evolución en el corto plazo. “Lo más importante es evitar pérdidas humanas. Este es un problema geológico que se va a instalar de manera crónica y requerirá soluciones sociales y territoriales a largo plazo”, concluyó.