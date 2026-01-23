Penal con algo de polémica y Atlético Tucumán le empata el partido a Independiente Rivadavia

Luego de un extenso chequeo en el VAR del árbitro, Leandro Díaz puso el 1 a 1 para Atlético Tucumán en Mendoza.

Atlético de Tucumán amarga a la "Lepra" y el partido está empatado.

Luego de una pelota disputada en el área, Florentín se preparaba para rechazar y Leandro "El loco" Díaz se interpuso en el despeje y logró que el jugador de la "Lepra" le impactara en el gemelo y cometiera una infracción que minutos más tarde transformaría en gol para Atlético Tucumán.

Leandro Díaz no perdonó y pateo fuerte al medio para dejar el partido igualado antes del final del primer tiempo. Desde el lado de Independiente Rivadavia ya piensan en cambios para afrontar la segunda parte bajo la lluvia en Mendoza.

image El polémico penal en contra de Independiente Rivadavia y la definición de Díaz para el empate Embed PENAL PARA ATLÉTICO TUCUMÁN



Tras el chequeo en el VAR, el árbitro observa la pierna de Villalba golpeando contra Florentín, y cobra la pena máxima a favor del Decano.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1mdtu8ZnXD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 24, 2026 Luego del posterior empate, Independiente Rivadavia no perdió el foco y siguió concentrado en el partido. Alfredo Berti sabe que si quiere ganar el partido tendrá que hacer algunas modificaciones desde el banco de suplentes para aportarle el juego que fue perdiendo la "Lepra" previo al gol del "Decano".