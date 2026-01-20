¿Fin de la novela? Sebastián Villa seguiría en Independiente Rivadavia tras el ultimátum del club

Tras semanas de rumores y ofertas que no prosperaron, el colombiano seguiría en Mendoza para ponerse a las órdenes de Alfredo Berti y encarar la Copa Libertadores.

Lo que parecía una salida cantada hacia un gigante de Sudamérica o México terminó en un giro inesperado que sacude al fútbol mendocino. Tras semanas de incertidumbre y posteos con tono de despedida, el futuro de Sebastián Villa parece definido.

El delantero se quedaría en Independiente Rivadavia para afrontar un 2026 histórico, marcado por el debut del club en la Copa Libertadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CLMerlo/status/2013333672250724601?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2013333672250724601%7Ctwgr%5E0003f5567624ea4ffc98a63a75d361d71ad81af0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcolombia.as.com%2Ffutbol%2Fcolombianos-por-el-mundo%2Fultimatum-de-independiente-rivadavia-a-sebastian-villa-f202601-n%2F&partner=&hide_thread=false A esta hora, hay posibilidades concretas de que Sebastián Villa siga al menos hasta junio en Independiente Rivadavia.

*Después de que no llegaran ofertas por el monto pedido por La Lepra, todos los caminos conducen a la continuidad del . pic.twitter.com/AfNrWCFYTs — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 19, 2026 El ultimátum de Daniel Vila que parece definir la historia La novela del verano habría llegado a su fin luego de un firme pedido de la dirigencia del Azul. El presidente de la institución, Daniel Vila, le había enviado un ultimátum claro al atacante colombiano: si no acercaba una propuesta de venta concreta que rondara los 10 o 12 millones de dólares, debía presentarse a entrenar de inmediato.

A pesar del fuerte interés de clubes como Cruz Azul y los sondeos desde el fútbol brasileño, ninguna oferta logró igualar las pretensiones económicas de la Lepra. Incluso el rumor sobre un desembarco en River Plate se enfrió luego de que Vila calificara como "no seria" una propuesta informal de 4 millones de dólares más el pase de un jugador. Ante este escenario, el delantero decidió dar marcha atrás con su salida.

image Daniel Vila rompió el silencio y habló sobre el futuro de Villa. De la despedida al sueño de la Copa Libertadores El cambio de rumbo sorprende debido a los sugestivos mensajes que el propio Villa había compartido en sus redes sociales, donde llegó a agradecer al presidente Vila con palabras que sonaban a un adiós definitivo: “Te llevaré siempre en mi corazón”.