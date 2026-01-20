20 de enero de 2026 - 12:05

¿Fin de la novela? Sebastián Villa seguiría en Independiente Rivadavia tras el ultimátum del club

Tras semanas de rumores y ofertas que no prosperaron, el colombiano seguiría en Mendoza para ponerse a las órdenes de Alfredo Berti y encarar la Copa Libertadores.

Sebastián Villa se quedaría Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa se quedaría Independiente Rivadavia.

Foto:

Por Francisco Moreno

Lo que parecía una salida cantada hacia un gigante de Sudamérica o México terminó en un giro inesperado que sacude al fútbol mendocino. Tras semanas de incertidumbre y posteos con tono de despedida, el futuro de Sebastián Villa parece definido.

Leé además

Rodrigo Atencio, el potencial reemplazante de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia.

¿El reemplazante de Sebastián Villa? Independiente Rivadavia lo encontró y ya tiene todo arreglado

Por Redacción Deportes
Marino Hinestroza le dijo no a Boca y será jugador de Vasco Da Gama.

Boca no tiene paz: Hinestroza le dijo no a Riquelme y se va a Brasil

Por Nicolás Salas

El delantero se quedaría en Independiente Rivadavia para afrontar un 2026 histórico, marcado por el debut del club en la Copa Libertadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CLMerlo/status/2013333672250724601?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2013333672250724601%7Ctwgr%5E0003f5567624ea4ffc98a63a75d361d71ad81af0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcolombia.as.com%2Ffutbol%2Fcolombianos-por-el-mundo%2Fultimatum-de-independiente-rivadavia-a-sebastian-villa-f202601-n%2F&partner=&hide_thread=false

El ultimátum de Daniel Vila que parece definir la historia

La novela del verano habría llegado a su fin luego de un firme pedido de la dirigencia del Azul. El presidente de la institución, Daniel Vila, le había enviado un ultimátum claro al atacante colombiano: si no acercaba una propuesta de venta concreta que rondara los 10 o 12 millones de dólares, debía presentarse a entrenar de inmediato.

A pesar del fuerte interés de clubes como Cruz Azul y los sondeos desde el fútbol brasileño, ninguna oferta logró igualar las pretensiones económicas de la Lepra. Incluso el rumor sobre un desembarco en River Plate se enfrió luego de que Vila calificara como "no seria" una propuesta informal de 4 millones de dólares más el pase de un jugador. Ante este escenario, el delantero decidió dar marcha atrás con su salida.

image
Daniel Vila rompió el silencio y habló sobre el futuro de Villa.

Daniel Vila rompió el silencio y habló sobre el futuro de Villa.

De la despedida al sueño de la Copa Libertadores

El cambio de rumbo sorprende debido a los sugestivos mensajes que el propio Villa había compartido en sus redes sociales, donde llegó a agradecer al presidente Vila con palabras que sonaban a un adiós definitivo: “Te llevaré siempre en mi corazón”.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
INDEPENDIENTE RIVADAVIA. Sebastián Villa se despidió del Azul y le agradeció al presidente Daniel Vila.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA. Sebastián Villa se despidió del Azul y le agradeció al presidente Daniel Vila.

Sin embargo, la falta de un acuerdo multimillonario -como el que se mencionó con Flamengo por 8.5 millones que finalmente no prosperó- obligó al jugador a reevaluar su situación.

Ahora, el objetivo de Villa es utilizar la Copa Libertadores como la vitrina necesaria para volver a la Selección de Colombia. Para el técnico Alfredo Berti, su continuidad es una noticia inmejorable, ya que considera al extremo una pieza irremplazable para la triple competencia que tendrá el club del Parque este año.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cristiano Ronaldo.

Golpe millonario para la Juventus: la Justicia falló a favor de Cristiano Ronaldo

Por Francisco Moreno
Furor en redes: el equipo de F1 que usó a la Sole Pastorutti para presentar su nuevo auto 2026

Del folklore al paddock: el inesperado video de Soledad Pastorutti que hizo ruido en la Fórmula 1

Por Francisco Moreno
Shaqueel van Persie, hijo de la leyenda neerlandesa marcó dos golazos para el Feyenoord.

De tal palo, tal astilla: el hijo de Van Persie marcó dos golazos de chilena pero su equipo perdió

Por Francisco Moreno
La agresión a una árbitra sacudió al fútbol amateur de Bahía Blanca.

"Hoy está triste, deprimida": preocupación por la árbitra atacada en la Copa Potrero de Bahía Blanca

Por Redacción Deportes