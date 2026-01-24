Ferrari mostró sus nuevas luces para la Fórmula 1

Serán obligatorios en la Fórmula 1 a partir de 2026 y estarán ubicados en la cara exterior de la carcasa del retrovisor. Se presentan como un nuevo elemento de seguridad que puede resultar clave en escenarios extremos, especialmente cuando la visibilidad es muy reducida por lluvia intensa, humo tras un derrape o al encontrarse con un rival detenido, saliendo de una curva o incluso en sentido contrario luego de un trompo
Hamilton y Leclerc en busca de cortar la sequía de Ferrari
Ferrari no gana el campeonato de Fórmula 1 desde 2007, cuando Kimi Räikkönen fue campeón y Felipe Massa subcampeón. Desde entonces, los cambios reglamentarios y la evolución de la categoría parecieron jugar en contra de la escudería italiana.
Para cortar la racha, Ferrari apuesta fuerte por Lewis Hamilton, el piloto con más títulos en actividad, con 7 campeonatos mundiales, 103 victorias y 197 podios. Junto a él estará Charles Leclerc, quien suma 5 triunfos, más de 30 podios y más de 1.000 puntos, todos logrados con el equipo italiano por ello, todos en el histórico elenco buscan romper con la maldición.
El mejoramiento de la función "intermitente"
En la imagen superior se puede observar con claridad, en el espejo retrovisor del Ferrari de Charles Leclerc, un detalle que no había podido apreciarse en las imágenes digitales de los autos presentadas por la FIA ni en las primeras exhibiciones de los equipos. A diferencia de Mercedes, que no mostró fotografías del monoplaza real, en este SF-26 con su nuevo Livery oficial ya se distingue el nuevo sistema lumínico que será obligatorio.