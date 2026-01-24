24 de enero de 2026 - 18:18

Ferrari mostró sus nuevas luces para la Fórmula 1

El gigante del automovilismo italiano, Ferrari, mostró sus nuevas luces intermitentes con un diseño renovado respecto a la temporada anterior.

El nuevo auto que usará Ferrari en 2026.

El nuevo auto que usará Ferrari en 2026.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Fórmula 1. El nuevo modelo que presentó Ferrari, para esta nueva temporada: el SF-26

En Fórmula 1, Ferrari tuvo una accidentada presentación de su nuevo SF-26

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Después de ser absuelto, el famoso Dani Alves jugará en el São João de Ver de la tercera categoría Lusitana

Fútbol: Tras ser absuelto, Dani Alves podría jugar en la tercera división de Portugal

Por Gonzalo Tapia

Serán obligatorios en la Fórmula 1 a partir de 2026 y estarán ubicados en la cara exterior de la carcasa del retrovisor. Se presentan como un nuevo elemento de seguridad que puede resultar clave en escenarios extremos, especialmente cuando la visibilidad es muy reducida por lluvia intensa, humo tras un derrape o al encontrarse con un rival detenido, saliendo de una curva o incluso en sentido contrario luego de un trompo

image

Hamilton y Leclerc en busca de cortar la sequía de Ferrari

Ferrari no gana el campeonato de Fórmula 1 desde 2007, cuando Kimi Räikkönen fue campeón y Felipe Massa subcampeón. Desde entonces, los cambios reglamentarios y la evolución de la categoría parecieron jugar en contra de la escudería italiana.

Para cortar la racha, Ferrari apuesta fuerte por Lewis Hamilton, el piloto con más títulos en actividad, con 7 campeonatos mundiales, 103 victorias y 197 podios. Junto a él estará Charles Leclerc, quien suma 5 triunfos, más de 30 podios y más de 1.000 puntos, todos logrados con el equipo italiano por ello, todos en el histórico elenco buscan romper con la maldición.

image
El &uacute;ltimo auto con el que Ferrari sali&oacute; campe&oacute;n de la F&oacute;rmula 1.

El último auto con el que Ferrari salió campeón de la Fórmula 1.

El mejoramiento de la función "intermitente"

En la imagen superior se puede observar con claridad, en el espejo retrovisor del Ferrari de Charles Leclerc, un detalle que no había podido apreciarse en las imágenes digitales de los autos presentadas por la FIA ni en las primeras exhibiciones de los equipos. A diferencia de Mercedes, que no mostró fotografías del monoplaza real, en este SF-26 con su nuevo Livery oficial ya se distingue el nuevo sistema lumínico que será obligatorio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hockey Césped. Milagros del Valle Alastra Guillén, una de las mejores jugadoras mendocinas en este momento en Argentina y el mundo.

Fernando Ferrara definió la lista de Argentina para la gira por Australia

Por Gonzalo Tapia
El entrenador rosarino destacó el buen desempeño de sus dirigidos y en particular, el del arquero Nicolás Bolcato.

Alfredo Berti conforme: Independiente comenzó el torneo con carácter y un triunfo

Por Sergio Faria
Handball. Argentina venció a la Roja y ahora espera por Brasil en la gran final del balonmano continental. 

Handball: Argentina juega la final del torneo Sur-Centro

Por Gonzalo Tapia
Tenis. El destacado jugador de tenis serbio Novak Djokovic

Tenis: Djokovic hizo historia en Melbourne y Sinner pasó con sufrimiento a octavos

Por Gonzalo Tapia