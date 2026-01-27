27 de enero de 2026 - 14:41

Furor por ver al Lobo: Gimnasia recibe a San Lorenzo con entradas muy demandadas

Gimnasia y Esgrima debutará en condición de local en Primera División tras 42 años, con gran demanda de entradas y una multitud esperada en el estadio desde las 20. La venta para no socios se realizará desde las 16.30 en el club.

Como anfitrión, el Lobo hace su estreno en el Víctor Legrotaglie frente a San Lorenzo, luego de 4 décadas.

Esta tarde, desde las 20, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá a San Lorenzo de Almagro por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en el estadio Víctor Legrotaglie. Será una jornada histórica, ya que el Lobo tendrá su estreno como local en Primera División luego de 42 años.

El equipo dirigido por Ariel Borggi debutó de manera inmejorable en la máxima categoría del fútbol argentino, tras vencer 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, con gol del joven Valentino Simoni.

Sin dudas, las expectativas que ha generado el Lobo para este compromiso frente al Ciclón son enormes y se espera una gran convocatoria esta tarde en el Víctor Legrotaglie. El regreso de Gimnasia a Primera División ha marcado un hito para el fútbol mendocino, que vuelve a tener dos representantes en la Liga Profesional junto a Independiente Rivadavia, su clásico rival.

Este acontecimiento ha provocado un fuerte acompañamiento de los hinchas mensanas. En las últimas horas, numerosos simpatizantes se han asociado para poder seguir al equipo durante la temporada. Largas filas de simpatizantes de todas las edades pudieron observarse en busca de entradas para presenciar el histórico debut como local.

La modalidad de ingreso para los socios es simple: quienes tengan la cuota al día podrán acceder presentando su DNI físico. Lo mismo ocurrirá con aquellos que se hayan asociado o regularizado su situación recientemente.

En tanto, los no socios podrán adquirir entradas bajo la modalidad “Socio por un día”, que estarán disponibles a partir de las 16.30 en las boleterías del club. El pago será únicamente en efectivo.

Valores de las entradas

Populares

Entrada general: $40.000

Menores: $10.000

Damas y jubilados: $20.000

Platea Oeste

General: $90.000

Menores: $30.000

Damas y jubilados: $60.000

Platea Norte

General: $60.000

Menores: $20.000

Damas y jubilados: $40.000

