26 de enero de 2026 - 23:16

El "Gato" Oldrá dejó de ser el director técnico de Instituto: "Común acuerdo"

La derrota por 2 a 1 frente a Platense aceleró la salida del entrenador en la segunda fecha del Apertura.

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Daniel Oldrá dejó de ser el director técnico de Instituto de Córdoba, según informó el club a través de sus redes sociales. La desvinculación se produjo de común acuerdo y la Comisión Directiva ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador para lo que resta del Torneo Apertura.

La salida del entrenador se dio tras la derrota por 2 a 1 ante Platense, correspondiente a la segunda fecha del certamen. El resultado adverso derivó en el final del ciclo del “Gato” en el club de Alta Córdoba, luego de que se suspendiera la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Oldrá se marcha de Instituto tras 22 partidos dirigidos, con un balance de cuatro victorias, nueve empates y nueve derrotas. Su llegada al club se había producido a mediados de abril del año pasado, luego de la salida de Pedro Troglio.

En el tramo final del Apertura anterior, el entrenador logró clasificar de manera agónica a los playoffs, tras vencer a Talleres en el estadio Kempes en las últimas fechas de la fase regular. Sin embargo, el equipo quedó eliminado en los octavos de final frente a Argentinos Juniors, en La Paternal.

Con una importante renovación del plantel en los últimos mercados de pases, el equipo no logró consolidar un funcionamiento sostenido y el malestar de los hinchas se hizo visible en el cierre del Clausura pasado.

A través de un comunicado, Instituto informó: “Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico”, y agradeció “su paso por la Gloria”, además de desearle “lo mejor en su carrera”. El club también indicó que “oportunamente se informará quién trabajará de manera interina con el plantel profesional”.

