Nadie resiste un archivo: el día que Juan Sebastián Verón se fue de Estudiantes a Boca

La salida de Ascacíbar de Estudiantes a Boca generó un fuerte enojo en el Pincha y en Juan Sebastián Verón, quién hizo lo mismo en 1996.

Lo que durante semanas estuvo plagado de idas y vueltas, finalmente se hizo oficial: Santiago Ascacíbar dejó de ser jugador de Estudiantes y ya fue presentado oficialmente en Boca, que pagó una suma cercana a los 4 millones de dólares por el 80% de su pase, es un traspaso que generó mucha bronca en los hinchas del Pincha, entre ellos su presidente Juan Sebastián Verón, quien le dedicó un sugestivo posteo en las redes sociales.

image PASO CORTO Y FUGAZ. Juan Sebastián Verón sólo disputó 17 partidos con la camiseta de Boca Juniors. Gentileza. Juan Sebastián Verón y su pase de Estudiantes a Boca Con 22 años, la Brujita, que integraba el plantel de la Selección Argentina Sub-23 que disputaría el Preolímpico, aseguró que "a mi no me quita el sueño nada. Ni el Preolímpico ni Boca. Estoy ilusionado en los dos frentes pero soy un tipo tranquilo, no displiecente pero sí reflexivo", en una entrevista con El Gráfico.

"Cuando escucho hablar de las presiones y de las angustias que rodean al fútbol, no las entiendo. El fútbol es otra cosa, es diversión. Por lo menos yo me divierto jugando", prosiguió luego, fiel a su estilo. Pretendido por el Xeneize pero también por River, no tuvo reparos al anunciar que cualquiera de los dos clubes le venían bien. "Yo soy sincero. Boca o River me daban lo mismo", sentenció.