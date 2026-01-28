Nadie resiste un archivo: el día que Juan Sebastián Verón se fue de Estudiantes a Boca

Juan Sebastián Verón y su pase de Estudiantes a Boca
Con 22 años, la Brujita, que integraba el plantel de la Selección Argentina Sub-23 que disputaría el Preolímpico, aseguró que "a mi no me quita el sueño nada. Ni el Preolímpico ni Boca. Estoy ilusionado en los dos frentes pero soy un tipo tranquilo, no displiecente pero sí reflexivo", en una entrevista con El Gráfico.
"Cuando escucho hablar de las presiones y de las angustias que rodean al fútbol, no las entiendo. El fútbol es otra cosa, es diversión. Por lo menos yo me divierto jugando", prosiguió luego, fiel a su estilo. Pretendido por el Xeneize pero también por River, no tuvo reparos al anunciar que cualquiera de los dos clubes le venían bien. "Yo soy sincero. Boca o River me daban lo mismo", sentenció.
Apenas seis meses más tarde, tras 17 partidos jugados y cuatro goles convertidos, uno de ellos a Estudiantes en La Bombonera, Verón dejó Boca y fue traspasado a la Sampdoria de Italia e inició un largo recorrido por el fútbol europeo con pasos por Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea e Inter de Milan, hasta que en 2006 pegó la vuelta al Pincha. Ese mismo año alzó el Apertura 2006 e inició una nueva etapa en la que también consiguió el Apertura 2010 y, sobre todo, la Copa Libertadores 2009.