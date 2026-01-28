28 de enero de 2026 - 18:10

Nadie resiste un archivo: el día que Juan Sebastián Verón se fue de Estudiantes a Boca

La salida de Ascacíbar de Estudiantes a Boca generó un fuerte enojo en el Pincha y en Juan Sebastián Verón, quién hizo lo mismo en 1996.

Juan Sebastián Verón, hoy presidente de Estudiantes, jugó en Boca en el año 1996 y luego pasó a la Sampdoria.&nbsp;

Juan Sebastián Verón, hoy presidente de Estudiantes, jugó en Boca en el año 1996 y luego pasó a la Sampdoria. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Paso a paso se va concretando la llegada de Ascacíbar a Boca.

El gesto de Ascacíbar que lo acerca más a Boca: ya hay reuniones entre ambos clubes

Por Redacción Deportes
Santiago Ascacibar será jugador de Boca.

Le dijo que no a River y se va a Boca: Ascacibar firmará por 4 años y ya se sabe quién se va del club

Por Francisco Moreno
image
PASO CORTO Y FUGAZ. Juan Sebasti&aacute;n Ver&oacute;n s&oacute;lo disput&oacute; 17 partidos con la camiseta de Boca Juniors.&nbsp;

PASO CORTO Y FUGAZ. Juan Sebastián Verón sólo disputó 17 partidos con la camiseta de Boca Juniors.

Juan Sebastián Verón y su pase de Estudiantes a Boca

Con 22 años, la Brujita, que integraba el plantel de la Selección Argentina Sub-23 que disputaría el Preolímpico, aseguró que "a mi no me quita el sueño nada. Ni el Preolímpico ni Boca. Estoy ilusionado en los dos frentes pero soy un tipo tranquilo, no displiecente pero sí reflexivo", en una entrevista con El Gráfico.

"Cuando escucho hablar de las presiones y de las angustias que rodean al fútbol, no las entiendo. El fútbol es otra cosa, es diversión. Por lo menos yo me divierto jugando", prosiguió luego, fiel a su estilo. Pretendido por el Xeneize pero también por River, no tuvo reparos al anunciar que cualquiera de los dos clubes le venían bien. "Yo soy sincero. Boca o River me daban lo mismo", sentenció.

image

Apenas seis meses más tarde, tras 17 partidos jugados y cuatro goles convertidos, uno de ellos a Estudiantes en La Bombonera, Verón dejó Boca y fue traspasado a la Sampdoria de Italia e inició un largo recorrido por el fútbol europeo con pasos por Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea e Inter de Milan, hasta que en 2006 pegó la vuelta al Pincha. Ese mismo año alzó el Apertura 2006 e inició una nueva etapa en la que también consiguió el Apertura 2010 y, sobre todo, la Copa Libertadores 2009.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El León de La Plata tiene nuevo portador de Cinta.

Tras la salida de Ascacibar a Boca, Estudiantes tiene nuevo capitán

Por Redacción Deportes
Juan Sebastián Verón en la popular de Estudiantes de La Plata

El TAS le dio la razón a Juan Sebastián Verón en su lucha con AFA

Por Redacción Deportes
Darío Benedetto jugará en el Barcelona de Ecuador

Darío Benedetto tiene nuevo club: jugará en el Barcelona

Por Redacción Deportes
Agustín Módica tuvo poco rodaje en el 2025.

Gimnasia pone tercera: podría sumar dos refurzos a horas del cierre del mercado de pases

Por Redacción Deportes