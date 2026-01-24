24 de enero de 2026 - 10:13

El gesto de Ascacíbar que lo acerca más a Boca: ya hay reuniones entre ambos clubes

Boca avanzó en las charlas por el mediocampista y Estudiantes de La Plata puso condiciones duras para negociar.

Paso a paso se va concretando la llegada de Ascacíbar a Boca.

Paso a paso se va concretando la llegada de Ascacíbar a Boca.

Los Andes
En medio de un mercado de pases agitado, Boca Juniors volvió a intensificar las negociaciones para sumar al mediocampista Santiago Ascacíbar, capitán de Estudiantes de La Plata y una de las figuras más destacadas del fútbol argentino en los últimos años. El interés se aceleró tras la lesión de Rodrigo Battaglia, que dejó un hueco en el mediocampo Xeneize.

Tras el empate del Pincha ante Independiente en el debut del Torneo Apertura 2026, dirigentes de Boca se reunieron de manera urgente con sus pares de Estudiantes (sin la presencia de Juan Román Riquelme) para avanzar en la negociación y establecer las condiciones para la transferencia de Ascacíbar a Brandsen 805.

image

Según lo que trascendió, Estudiantes pretende alrededor de 7 millones de dólares por el pase del mediocampista de 28 años, una cifra elevada que obliga al "Xeneize" a definir si hará una oferta netamente monetaria o se animará a incluir jugadores en la operación como parte de pago, algo que Verón y su dirigencia están dispuestos a evaluar.

Entre las alternativas que se barajan, el nombre de Brian Aguirre surgió como posible moneda de cambio para seducir al "Pincha", aunque todavía no hay nada cerrado al respecto. De concretarse la operación, Ascacíbar sería una incorporación de peso para el mediocampo boquense, aportando marca, recorrido y liderazgo en una zona clave

image

El gesto del Ruso que puede ser una señal de su traspaso a Boca

A la salida de Estudiantes se le sumó un gesto significativo, tras el partido ante Independiente, se lo vio al jugador visiblemente emocionado, lo que interpretaron algunos allegados como una señal de que su ciclo en La Plata podría estar llegando a su fin y que su llegada a Boca está cada vez más cerca.

Si Boca logra satisfacer las pretensiones económicas de Estudiantes o cerrar un acuerdo con variables atractivas, Ascacíbar no solo reforzará el mediocampo, sino que también podría convertirse en uno de los fichajes más resonantes del mercado local, marcando una apuesta importante en la recta final de incorporaciones.

