El TAS le dio la razón a Juan Sebastián Verón en su lucha con AFA

El presidente de Estudiantes de La Plata recibió el visto bueno del Tribunal, y podrá retomar sus funciones al mando del Pincha.

Juan Sebastián Verón en la popular de Estudiantes de La Plata

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Estudiantes de La Plata y habilitó a Juan Sebastián Verón a retomar de manera plena sus funciones como presidente del club, mientras se aguarda la resolución de fondo del caso.

La decisión fue informada a través de un comunicado oficial difundido por la institución platense, en el que se indicó que el TAS "aceptó la cautelar presentada" y "autorizó a Verón a ejercer nuevamente la presidencia sin restricciones", hasta que "se expida sobre la apelación" que aún se encuentra en trámite.

"Hemos sido notificados de la resolución del TAS, que hace lugar a la medida cautelar solicitada y habilita a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón, a retomar sus funciones de forma plena, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo", expresó el club en el documento dirigido a socios y a la comunidad en general.

Desde Estudiantes señalaron además que la resolución definitiva todavía está pendiente y manifestaron expectativas favorables respecto al desenlace del proceso. “Compartimos la noticia y aguardamos con optimismo la resolución definitiva del caso”, concluyó el comunicado oficial.

La sanción de AFA contra Juan Sebastián Verón: En el desarrollo del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la Asociación del Fútbol Argentino había suspendido por seis meses al presidente de Estudiantes de La Plata, luego de que los jugadores del Pincha le dieran la espalda en el pasillo de campeón a los de Rosario Central antes del partido correspondiente a los octavos de final.