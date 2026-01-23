El TAS le dio la razón a Juan Sebastián Verón en su lucha con AFA

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Estudiantes de La Plata y habilitó aJuan Sebastián Verón a retomar de manera plena sus funciones como presidente del club, mientras se aguarda la resolución de fondo del caso.
“Hemos sido notificados de la resolución del TAS, que hace lugar a la medida cautelar solicitada y habilita a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón, a retomar sus funciones de forma plena, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, expresó el club en el documento dirigido a socios y a la comunidad en general.
Desde Estudiantes señalaron además que la resolución definitiva todavía está pendiente y manifestaron expectativas favorables respecto al desenlace del proceso. “Compartimos la noticia y aguardamos con optimismo la resolución definitiva del caso”, concluyó el comunicado oficial.
Según trascendió en ese momento, la determinación de protestar de esa forma ante el campeonato Canalla habría sido tomada por el propio Verón en diálogo con los referentes del plantel. Por tal motivo, la AFA le impuso una sanción a la Bruja, y también a los jugadores. Sin embargo, en las últimas horas el ente madre del fútbol local otorgó una amnistía que favoreció a los jugadores Pincharratas.