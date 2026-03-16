16 de marzo de 2026 - 23:35

Explota San Lorenzo: clima pesado, ciclo cumplido y derrota dura contra Defensa y Justicia

El público del Ciclón estalló tras la durísima derrota 5-2 a manos de Defensa y Justicia mientras que su entrenador Ayude confirmo que piensa seguir.

Arde San Lorenzo: clima tenso, rumores de ciclo cumplido y la posición de Ayude.&nbsp;

Arde San Lorenzo: clima tenso, rumores de "ciclo cumplido" y la posición de Ayude. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Pese a la gran ilusión en la previa de obtener un resultado que le permita acercarse a la cima de la Zona A, el Halcón propinó un duro golpe de realidad al Ciclón en una noche donde todo lo malo que podía sucederle ocurrió: graves errores defensivos que resultaron en los cinco goles de su rival, una sonsa expulsión de Ladstatter y hasta un penal errado por parte de su figura Alexis Cuello. Como era de esperarse, el público presente se hizo escuchar y clamó "que se vayan todos, que no quede ni uno solo" tras el quinto tanto y fuertes silbidos tras escuchar el pitazo final por parte de Pablo Dóvalo.

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Explota San Lorenzo: clima pesado, ciclo cumplido y derrota dura contra Defensa y Justicia.&nbsp;

Explota San Lorenzo: clima pesado, ciclo cumplido y derrota dura contra Defensa y Justicia.

Al salir del recinto numerosos hinchas expresaron su descontento tanto con la dirigencia transitoria como contra el DT, que habló en conferencia de prensa y dejó en claro que no piensa en dejar su puesto: "No pienso dar un paso al costado. Mañana ya está programado el entrenamiento y siempre somos optimistas de que vamos a revertir la situación. Hoy tuvimos muchas fallas en aspectos defensivos. Es mi responsabilidad y hay que trabajar para que no vuelva a suceder", esgrimió.

Puertas adentro en el Ciclón también no está claro si el entrenador seguirá al frente del plantel y este martes podría ser el final de su ciclo. Si bien el DT habló ante el plantel y trató la derrota como una más, desde la dirigencia existe una "sensación" de que el ciclo estaría cumplido; ya que se mantuvo la base del plantel como pidió, se trajeron refuerzos y hasta se renovó su vínculo pocos días antes de la derrota en el clásico ante Huracán mientras que los resultados y rendimientos solo empeoraron.

Desde el lado del entrenador piensa en revertir la situación pero la dirigencia considera desea contar con una reunión este martes para establecer los pasos a seguir, ya que este viernes debutará por Copa Argentina al enfrentar a Dep. Rincón de los Sauces en el estadio Centenario de Quilmes por los 32avos de final.

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