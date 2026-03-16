Explota San Lorenzo: clima pesado, ciclo cumplido y derrota dura contra Defensa y Justicia.

Video: la goleada de Defensa y Justicia ante San Lorenzo por 3-2
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Pese a la gran ilusión en la previa de obtener un resultado que le permita acercarse a la cima de la Zona A,el Halcón propinó un duro golpe de realidad al Ciclón en una noche donde todo lo malo que podía sucederle ocurrió: graves errores defensivos que resultaron en los cinco goles de su rival, una sonsa expulsión de Ladstatter y hasta un penal errado por parte de su figura Alexis Cuello. Como era de esperarse, el público presente se hizo escuchar y clamó "que se vayan todos, que no quede ni uno solo" tras el quinto tanto y fuertes silbidos tras escuchar el pitazo final por parte de Pablo Dóvalo.
Puertas adentro en el Ciclón también no está claro si el entrenador seguirá al frente del plantel y este martes podría ser el final de su ciclo. Si bien el DT habló ante el plantel y trató la derrota como una más, desde la dirigencia existe una "sensación" de que el ciclo estaría cumplido; ya que se mantuvo la base del plantel como pidió, se trajeron refuerzos y hasta se renovó su vínculo pocos días antes de la derrota en el clásico ante Huracán mientras que los resultados y rendimientos solo empeoraron.
Desde el lado del entrenador piensa en revertir la situación pero la dirigencia considera desea contar con una reunión este martes para establecer los pasos a seguir, ya que este viernes debutará por Copa Argentina al enfrentar a Dep. Rincón de los Sauces en el estadio Centenario de Quilmes por los 32avos de final.