El nuevo auto diseñado por Adrian Newey en la Fórmula 1

Aston Martín presentó su diseño para las pruebas de cara a la Fórmula 1, que será manejado por Lance Stroll y el histórico piloto español, Fernando Alonso.

La Fórmula 1 está llegando al final de su pretemporada y los primeros vistazos a la nueva generación de monoplazas ya van tocando a su fin. El último en ser fotografiado fue el Aston Martin del piloto canadiense, que además de dejar escuchar el nuevo motor Honda, también presentó su nuevo livery.

El reglamento obliga a los equipos que aún no han presentado su decoración oficial a rodar de negro, por eso Aston Martin ha dejado su tradicional verde durante estos dos días. Como los siguientes test en Baréin se celebran del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, y ya serán después de la presentación oficial del equipo el día 9, esta decoración negra solo se verá hasta el viernes.

image El nuevo Aston Martín de 2026. Gentileza Una transmisión multitudinaria para ver el proyecto Newey El vuelo del AMR26 desde Birmingham hasta Girona fue uno de los focos de atención del martes, con más de 10.000 personas siguiendo el trayecto en directo. Posteriormente, el monoplaza fue trasladado al Circuit de Montmeló, donde Aston Martin comenzó el montaje con la vista puesta en salir a pista este jueves.

A la espera de un análisis más profundo, en el auto de la escudería británica de 2026 ya se aprecia la influencia de Adrian Newey, que este año asume un papel clave en el equipo, especialmente en la singular interpretación de la caja de aire, una zona donde cada escudería ha optado por soluciones distintas. El propio ingeniero británico ha explicado su proceso creativo, asegurando que suele ser muy metódico, aunque a veces las ideas surgen en momentos inesperados “Son un poco más libres y aparecen en ocasiones especiales, como en la ducha o paseando a los perros. El subconsciente nunca deja de sorprenderme”.

image Adrián Newey, Ingeniero histórico de la Fórmula 1. Gentileza. Primer prueba fallida para Aston Martín Lance Stroll salió a pista para completar una primera vuelta con el nuevo monoplaza y regresó al box. Cuarenta minutos después volvió a rodar, ya en los instantes finales de la sesión. Poco después, una bandera roja dio por terminados los test del jueves.Cabe mencionar que Stroll manejo primero debido a sus influencias y a que la escuderia tiene como principal a Fernando Alonso, por ello lo dejarian de Reserva hasta que lo pilotee en las pruebas el español.