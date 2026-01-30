Huracán Las Heras no descansa, y se sigue armando para el Torneo Federal A

El Globo anunció una batería de refuerzos, con el objetivo de dar pelea en la tercera categoría del fútbol argentino.

A través de las redes sociales, la institución del norte de Mendoza confirmó el arribo de dos jugadores más para jugar la tercera categoría organizada por la AFA. Se trata de un defensor central y un mediocampista. Además, difundió los nombres de los que subirán desde la Liga Mendocina.

Las nuevas caras de Huracán Las Heras: Embed BIENVENIDO ARIAN

Arian Giordano es nuevo refuerzo de Huracán Las Heras. El defensor central se suma al Globo para fortalecer la defensa de cara a la temporada.

¡Bienvenido al club y éxitos con nuestra camiseta!#VamosGlobo #HuracánEsFamilia #VamosPorTodo pic.twitter.com/mQkHoYe4lV — C.A. Huracán Las Heras (@CAHuracanLH) January 30, 2026 El primero de los refuerzos es Marcos Sosa, mediocampista de 25 años con características de corte y manejo del balón. El mendocino realizó inferiores en Independiente Rivadavia, y luego emigró al fútbol del ascenso de Bosnia. Allí defendió las camisetas del Tekstilac, Leotar Trebinje, Br. Gracanica, y Romanija Pale.

El otro flamante futbolista del Globo es Arian Giordano, defensor central de 25 años y 1.85 metros de altura. El zaguero tiene experiencia en la categoría, jugando para Sarmiento de La Banda y Central Norte. Además, cuenta con pasos por San Lorenzo de Alem, Almagro, y Argentino de Quilmes.

Las novedades no se terminan allí. Luego de una buena campaña en líneas generales en los últimos tiempos en la Liga Mendocina, Huracán subirá a varios integrantes de dicho plantel para que den pelea en el Federal A. Se trata del arquero de 22 años Ramiro Pacheco, el lateral izquierdo de 20 años Jeremías Pomazán, los volantes Eduardo Leiva y Matías Dieli, y el delantero Luis Rossi.