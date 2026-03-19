19 de marzo de 2026 - 22:43

Boca y un duro desafío: el "Grupo de la Muerte" su regreso a la Copa Libertadores

En su regreso a la Copa Libertadores 2026, Boca Juniors deberá medirse con rivales de peso como Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona SC, en un grupo que combina jerarquía, viajes exigentes y poco margen de error.

Boca Juniors encabezará el complicado grupo 4 de la Copa Libertadores 2026 con la participación del brasileño Cruzeiro.

Boca Juniors encabezará el complicado grupo 4 de la Copa Libertadores 2026 con la participación del brasileño Cruzeiro.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este jueves por la noche quedó definido el camino de Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tras dos años sin participación, el equipo de la Ribera ya conoce a sus adversarios: Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona SC. De esta manera, deberá afrontar una exigente agenda con desplazamientos a Brasil, Chile y Ecuador, en un orden ya establecido por la CONMEBOL.

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En la antesala del inicio del certamen, se confirmó que la primera jornada se disputará entre el 7 y el 9 de abril. El calendario, condicionado por la cercanía de la Copa del Mundo, será ajustado: la fase de grupos concluirá entre el 26 y el 28 de mayo. Esto implica que el conjunto xeneize afrontará seis compromisos en apenas 50 días.

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Juan Rom&aacute;n Riquelme, presidente de Boca, junto a Ram&oacute;n D&iacute;az durante el sorteo de los grupos en Paraguay.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca, junto a Ramón Díaz durante el sorteo de los grupos en Paraguay.

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Por integrar el bombo 1, el cronograma ya tiene formato definido: tres partidos como visitante y tres como local, distribuidos de manera alternada. El debut será fuera de casa frente a Universidad Católica en Chile, marcando el inicio del recorrido en el torneo más importante del continente.

Luego, Boca hará su estreno como local ante Barcelona SC en La Bombonera, en un duelo clave antes de encarar una doble salida consecutiva frente a Cruzeiro y el conjunto ecuatoriano. Finalmente, cerrará la fase de grupos con dos presentaciones en condición de local, ante el equipo brasileño y nuevamente Universidad Católica, con el objetivo de asegurar su clasificación a la siguiente instancia.

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Fixture de Boca en la fase de grupos:

  • 8/4: Universidad Católica vs Boca

  • 15/4: Boca vs Barcelona SC

  • 29/4: Cruzeiro vs Boca

  • 6/5: Barcelona SC vs Boca

  • 20/5: Boca vs Cruzeiro

  • 27/5: Boca vs Universidad Católica

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