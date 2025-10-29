Deportivo Maipu ya se arma para la Primera Nacional 2026

El Deportivo Maipú comenzó a diagramar su plantel y cuerpo técnico para los desafíos del año entrante en la Primera Nacional y Copa Argentina.

El Deportivo Maipú no quiere perder tiempo, y ya dio algunos pasos hacia adelante pensando en lo que será la temporada 2026. El objetivo de pelear hasta el final en la doble competencia (Primera Nacional y Copa Argentina) lo obliga a diagramar a conciencia.

La novedad más importante pasa por la confirmación de la continuidad de su cuerpo técnico, con Alexis Matteo a la cabeza y Marco Venezia como ayudante de campo. Los encargados del fútbol quedaron muy conformes con lo realizado por el DT desde su arribo en junio, lo que permitió que el Cruzado logre la clasificación al reducido por el segundo ascenso y el boleto a la Copa Argentina.

Cabe destacar que, a lo largo de sus 16 encuentros al frente del club, Matteo obtuvo 6 victorias, 4 empates y otras 6 derrotas, y nunca salió de la zona de playoffs. Según trascendió, las charlas para la renovación del vínculo habrían comenzado en el cierre mismo del campeonato, y llegaron a buen puerto tras ponerse de acuerdo en los principales puntos de interés.

Los puntos clave para la renovación de Alexis Matteo en el Deportivo Maipú: image En ese aspecto, el entrenador habría pedido la continuidad de ciertos jugadores claves, y la llegada de algunos refuerzos para elevar la jerarquía del plantel. También hubo una charla sobre los que no seguirán, mientras que quedan pendientes de conocer los detalles de la pretemporada a realizar por el equipo.

Por el momento son seis los jugadores que no continuarán vistiendo la camiseta del Botellero: el arquero Ignacio Pietrobono, los defensores Emiliano Ozuna, y Lucas Vallejo (finalizó su préstamo), los volantes Matías Villarreal, y Rubens Sambueza (se retiró del fútbol), y el delantero Iván Sandoval. Sin embargo, no se descartan más salidas en las próximas semanas, sobre todo de futbolistas que pueden salir a préstamo a otras instituciones.