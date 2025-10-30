Liga Profesional: Godoy Cruz buscará oxígeno en el Clásico Cuyano

Godoy Cruz Antonio Tomba se prepara para un partido decisivo en su lucha por la permanencia. E ste domingo, desde las 18.30 en el estadio Feliciano Gambarte , e l conjunto bodeguero recibirá a San Martín de San Juan por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional . El encuentro será dirigido por Andrés Gariano y representa mucho más que un clásico. Un duelo que puede marcar el futuro inmediato de ambos equipos en la categoría.

El Tomba llega con la obligación de ganar . Los dirigidos por Omar Asad, que tendrá un debut de fuego, necesitan sumar de a tres para escapar de la zona baja y, al mismo tiempo, complicar al Verdinegro, su rival directo en la pelea por no descender.

Este jueves, el plantel mendocino entrenará en el Gambarte a puertas cerradas. Luego de la práctica, cerca de las 19, el entrenador tombino, Omar Asad brindará una conferencia de prensa que generó gran expectativa, ya que fue anunciada de manera sorpresiva en la tarde del miércoles.

La incógnita principal pasa por el once titular que planeará el entrenador. Todo indica que el Turco no adelantará la formación, aunque sí se conocen algunas certezas.

El mediocampista Nicolás “Indio” Fernández s erá una de las ausencias más relevantes, ya que llegó al límite de amarillas. Su baja pesa, teniendo en cuenta que fue titular en todos los partidos del torneo y capitán en los últimos siete.

El plantel bodeguero ya dejó atrás la salida de Ribonetto y solo piensa en el clásico cuyano.

La buena noticia llega con el regreso de Santino Andino, quien vuelve tras participar en el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina y ocuparía un lugar en el once inicial.

De acuerdo con lo que se pudo observar en los últimos entrenamientos, Asad apostaría por un esquema con cuatro defensores, tres mediocampistas, un enganche y dos delanteros. Una estructura similar a la utilizada por Ribonetto.

Por lo tanto, los que podrían tener un lugar asegurado entre los titulares son el arquero Franco Petroli, mientras que Mateo Mendoza y Lucas Arce son fijas en la defensa. Vicente Poggi y Guillermo “Pol” Fernández se perfilan como los volantes de contención, y Santino Andino acompañaría a Misael Sosa en la zona ofensiva.

Aún resta definir el segundo zaguero central (Rasmussen o Escobar), el lateral izquierdo (Morán o Meli), un mediocampista y el enlace.

Un cierre de temporada a todo o nada

El presente de Godoy Cruz preocupa. El equipo todavía no consiguió ganar desde su regreso al Feliciano Gambarte y se encuentra apenas un punto por encima del descenso, con tres fechas por disputar.

El Expreso suma 27 unidades en la tabla anual, una más que San Martín (26) y tres más que Aldosivi (24), que hoy estaría perdiendo la categoría por los promedios.

Después de este clásico cuyano, los mendocinos deberán visitar a Atlético Tucumán y cerrar el torneo en casa frente al duro Deportivo Riestra. El margen de error es mínimo, y este domingo puede ser la gran oportunidad para cambiar el rumbo y finalmente festejar una victoria en el remodelado Gambarte. Esa que que todos esperan desde que, el Tomba volvió al barrio en julio pasado.