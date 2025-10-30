Sueño Millonario: Echeverri quiere volver a River en el 2026

Con pocos minutos en Bayer Leverkusen y tras un sugerente posteo en Instagram, se conoció que Echeverri quiere volver a River.

Echeverri quiere volver a River en el 2026. No es bueno su presente en el fútbol europeo.

Apenas 11 meses después de irse, Claudio Echeverri ya quiere volver a River. El sugerente posteo en su cuenta de Instagram fue una señal que, con las horas, se convirtió en una noticia que sacudió al Monumental. El Diablito no tiene los minutos que desea en Bayer Leverkusen y ya le manifestó expresamente a su entorno el deseo de calzarse la banda roja nuevamente. Su pase pertenece a Manchester City y la única manera de que pegue la vuelta sería a préstamo. ¿Se podrá?

Lo cierto es que lo que comenzó como un rumor se instaló como una sorpresa en Núñez, donde saben que aún no es momento para empezar a buscar refuerzos para 2026. En medio del desenlace del Torneo Clausura, Marcelo Gallardo tiene la cabeza puesta en tratar de encaminar al equipo a la próxima Copa Libertadores y a pelear por el título en los playoffs, para los que todavía no se clasificó.

image El posteo del Diablito Echeverri pensando en River Plate. ¿Vuelve en 2026? Gentileza. A priori, la predisposición del Diablito es un buen primer paso para soñar con su regreso. El segundo sería la intención del Muñeco o de la nueva dirigencia de ir a buscarlo, pero hasta ahí llegarían los indicios positivos. Es que Manchester City tiene la intención de que permanezca en el fútbol europeo y no quieren que vuelve a una liga que consideran no ayudaría a su desarrollo.

River: cómo es la situación de Echeverri en Europa en este momento Echeverri se encuentra actualmente postergado en Bayer Leverkusen, donde está a préstamo hasta mediados de 2026. Desde su llegada a la Bundesliga a mediados de año, disputó solo seis partidos y en los últimos cinco, incluido el reciente triunfo ante Paderborn por la Copa de Alemania, se quedó en el banco sin sumar ni un minuto en cancha. Por eso, su deseo es salir.

El reloj de arena, con un corazón y una flecha con la inscripción back (de regreso) bajo una foto suya en blanco y negro besando la camiseta de River fue elocuente. El chaqueño de 19 años no tuvo la llegada a Europa que soñó y por eso quiere volver al lugar donde fue feliz, aunque su paso haya dejado gusto a poco.

Los número del Diablito Echeverri con la camiseta de River El Diablito Echeverri jugó 48 partidos con la camiseta de River, desde su debut el 22 de junio de 2023 ante Instituto, con Martín Demichelis como entrenador. Hasta su partida a fines de 2024, ya con Gallardo en el banco, marcó cuatro goles y ganó la Liga Profesional 2023, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones.