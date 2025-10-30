Sueño Millonario: Echeverri quiere volver a River en el 2026

Lo cierto es que lo que comenzó como un rumor se instaló como una sorpresa en Núñez, donde saben que aún no es momento para empezar a buscar refuerzos para 2026. En medio del desenlace del Torneo Clausura, Marcelo Gallardo tiene la cabeza puesta en tratar de encaminar al equipo a la próxima Copa Libertadores y a pelear por el título en los playoffs, para los que todavía no se clasificó.
El reloj de arena, con un corazón y una flecha con la inscripción back (de regreso) bajo una foto suya en blanco y negro besando la camiseta de River fue elocuente. El chaqueño de 19 años no tuvo la llegada a Europa que soñó y por eso quiere volver al lugar donde fue feliz, aunque su paso haya dejado gusto a poco.
Los número del Diablito Echeverri con la camiseta de River
El Diablito Echeverri jugó 48 partidos con la camiseta de River, desde su debut el 22 de junio de 2023 ante Instituto, con Martín Demichelis como entrenador. Hasta su partida a fines de 2024, ya con Gallardo en el banco, marcó cuatro goles y ganó la Liga Profesional 2023, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones.